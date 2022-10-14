Похолодание и осадки – погода на выходные в Казахстане

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 15-17 октября, сообщает Kazpravda.kz.

С влиянием ложбины циклона и прохождением атмосферных фронтов в выходные дни на большей части страны пройдут дожди, в северных регионах – осадки в виде дождя и снега.

Затем с вторжением антициклона из районов Атлантики ожидаются постепенное понижение температуры воздуха и к началу новой недели прекращение осадков.

На юго-восток страны атмосферные фронты принесут дожди лишь к концу этой недели. По республике ожидаются усиление ветра, на востоке, севере, западе страны – туманы, на севере – гололед.

На западе Казахстана ночью понижение до 3 мороза-10 тепла, днем воздух прогреется до 8-15, на юго-западе 20 тепла.

На севере, в центре страны понижение в ночные часы до 3 мороза-8 тепла, днем до 5-14 тепла.

На востоке основной фон ночью 5 мороза-8 тепла, днем понижение до 10-21 тепла.

На юге республики температура понизится ночью до 0-11 тепла, днем – до 15-23 тепла.

На юго-востоке ночью основной фон 3-12 тепла, в горных районах 5 мороза-3 тепла, днем – понижение до 7-20 тепла.