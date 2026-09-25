Похолодание и заморозки прогнозируются в Казахстане

Погода

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на 26-28 сентября, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни погоду на большей части территории Казахстана будет определять северо-западный антициклон, с которым ожидается погода без осадков и понижение температуры воздуха.

Весь период на западе, северо-западе, 27-28 сентября на севере, востоке, юго-западе Казахстана ожидается погода без осадков.

На востоке, в центре, юге и юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. В ночные часы в горных районах Алматинской области возможны осадки в виде дождя и снега.

В ночные и утренние часы местами прогнозируются туманы. В большинстве областей республики ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

Весь период на севере, востоке, 27-28 сентября на северо-западе, в центре страны в ночные часы ожидаются заморозки 1-3°С.

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