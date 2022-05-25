Похолодание ожидается в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на 26-28 мая, сообщает Kazpravda.kz.

Циклон из района Екатеринбурга продолжит свое смещение на северо-восток по территории республики и сохранит неустойчивую погоду в северных, центральных и южных районах страны.

Связанные с циклоном фронтальные разделы принесут дожди. 26 мая на северо-западе, 27-28 мая на юге и юго-востоке, 28 мая в центре сильный дождь с грозами и усилением ветра, возможно выпадение града.

Затем в связи с вторжением Северо-западного антициклона ожидается прекращение осадков на западе, на остальной территории – понижение температуры воздуха. В ночные и утренние часы 26 мая на западе, 27-28 мая на северо-западе, севере на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов.