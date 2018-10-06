Похолодание, сильные дожди и снег – синоптики о погоде на выходные

Общество
1100
Фото с открытых источников
Согласно прогнозу синоптиков, в Казахстане в ближайшие дни ожидается похолодание, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

"Холодные атмосферные фронты, перемещаясь через территорию Казахстана в ближайшие трое суток, будут вызывать дожди на большей его части. В горных районах юго-востока республики возможны сильные дожди, переходящие в мокрый снег. А с антициклоном, приходящим на смену фронтам, ожидается и похолодание", – отметили в метеослужбе.

Стоит отметить, что накануне в Астане начался отопительный сезон. Тепло дали в 18 объектов здравоохранения, 72 детских сада, 16 школ, 11 учебных заведений и 3 объекта культуры.

Популярное

Все
Мегаполис заслужил статус высокого крафта
На Играх стран СНГ
Человек с большим сердцем
Знаменитый «Қызыл таң» остается на месте
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Продукты стали дешевле
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Новая эра в истории казахского языка
Наши шахматисты выиграли командный зачет
День учителя отметили в Талдыкоргане
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
В области Жетысу стартовала уборка кукурузы
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Маленькая империя для больших начинаний
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Мегаполис заслужил статус высокого крафта
Открытый диалог о развитии образования и роли гражданского …
О кончине военнослужащего сообщает КНБ
Завершились национальные инклюзивные игры «Жұлдызай-2025»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]