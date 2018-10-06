Фото с открытых источников
Согласно прогнозу синоптиков, в Казахстане в ближайшие дни ожидается похолодание, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
"Холодные атмосферные фронты, перемещаясь через территорию Казахстана в ближайшие трое суток, будут вызывать дожди на большей его части. В горных районах юго-востока республики возможны сильные дожди, переходящие в мокрый снег. А с антициклоном, приходящим на смену фронтам, ожидается и похолодание", – отметили в метеослужбе.
Стоит отметить, что накануне в Астане начался отопительный сезон. Тепло дали в 18 объектов здравоохранения, 72 детских сада, 16 школ, 11 учебных заведений и 3 объекта культуры.