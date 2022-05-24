Похожий на взрыв звук, испугавший талдыкорганцев, объяснили в ДЧС

Жителей Талдыкоргана напугал похожий на взрыв громкий хлопок. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области разъяснили произошедшее, передает Kazpravda.kz.

Так, по информации руководства Войсковой части №21751 сегодня, 24 мая, с 16:30 до 23:30 часов проходят учебные полеты военных истребителей.

"В ходе проведения учебных полетов, при преодолениях сверхзвукового барьера скорости военным истребителем, произошел характерный для данного случая хлопок, похожий на взрыв. Перед движущимся самолетом всегда возникает область повышенного давления. На относительно небольших скоростях это давление порождает только звуковые волны, расходящиеся в стороны. Но когда скорость самолета достигает скорости звука, акустические волны не успевают удаляться от него. Их скопление ведет к резкому росту давления перед самолетом. Возникает тонкий слой сильно сжатого воздуха — ударная волна, расходящаяся конусом. Эта волна надвигается бесшумно, но когда она проходит через наблюдателя, то давление воздуха рядом с ним скачкообразно повышается. Это воспринимается как хлопок", - разъяснили в ведомстве.

В ДЧС отметили, что сообщений о происшествиях, связанных со взрывами и хлопками на территории области, на телефонные линии 101,102,103 сегодня не поступало.

По информации департамента промышленной безопасности, разрешений на проведение каких-либо взрывных работ вблизи Талдыкоргана не выдавалось.

"Проведение учебных полетов военных самолетов также запланировано на 25мая, в связи с чем, просим жителей города Талдыкорган не паниковать", - добавили в департаменте.