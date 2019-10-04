Поиграй, а то укушу

За державу обидно

У хороших служебных собак есть исключительная особенность – они так вдохновенно играют и подобострастно слушаются своего хозяина, что порой трудно догадаться: как раз в этот момент идет профессиональная работа – четкая, уверенная и расчетливая. Нюх, слух и интеллект – вот их главное оружие.

Десять обученных новым навыкам собак в конце сентяб­ря отправились на службу в органы государственной таможни и ­погранконтроля – в кино­логическом­ центре Комитета по финансовому мониторингу Минфина они прошли тренинг по обу­чению поиску дериватов сайгака­ и наркотических средств. Эта програм­ма несколько последних лет развивается в направлении пресечения незаконного оборота­ ценных природных ресурсов.

Масштаб угрозы, связанной с браконьерством в республике, вынудил даже Главу государства жестко высказаться на эту тему. Эксперты считают, что уничтожение некоторых видов животных приняло у нас промышленные масштабы. В браконьерском списке – самые разные и обычно редкие виды животных, птиц и рыб. Например, среди млекопитающих интерес преступников прикован к краснокнижным сайгакам и степным черепахам, рога и панцири которых используют целители в Восточной Азии. Среди птиц – соколы-балобаны и кречеты, на них неспадающий спрос у охотников в арабских странах.

Подготовка служебно-розыскных собак на обнаружение био­логических материалов (или дериватов) впервые в Центральной Азии началась в 2014 году и именно в кинологическом центре Минфина, в подведомственности которого находятся таможенные службы. Тогда же были обучены первые 4 бельгийские овчарки, в 2017 году выпускниками тренинга стали уже 8 специалистов и их питомцев. В последний раз сертификаты получали уже на 10 собак. Сейчас все четвероногие «специалисты» используются на приграничных таможенных постах. А в обучающий курс дополнительно введены модули для обнаружения запаха лап и желчи медведя, а также дериватов кречета.

Хвост, перья и гашиш

Если дериваты – относительно новое направление поисковой работы для таможенных собак, то «классикой жанра» и теперь остаются наркотики, взрывчатые вещества, валюта. На «выпускном» по случаю окончания спецкурсов четвероногие поис­ковики продемонстрировали практически все свои умения и таланты.

– Это старый и беспочвенный миф, что собак, наученных на поиск наркотиков, ими же и пичкают, – уверяет руководитель кинологического центра Рыс­пек Смаков. – Правильно подготовленная собака все сделает в обмен на игру или любимое лакомство.

Основной способ подготовки собак в центре построен как раз на игре. Ради любимой игрушки, ради эмоций они готовы сделать все, что бы не попросил их хозяин.

Поджарый малинуа впился глазами в своего наставника. Тот дает команду резким взмахом руки, пес, уронив язык набок, несется вокруг старенького автомобиля. Один круг, и овчарка молчком усаживается рядом с колесом – закладка под крылом найдена, теперь можно получить свой красивый яркий мячик! «Браво! Молодец!», – нахваливает лохматого помощника офицер-кинолог. Сегодня они вместе молодцы – справились.

Пассивное обозначение, когда собака обнаруживает объект поиска, присаживается рядом и не отходит, пока не получит команду, – один из основных приемов дрессуры в кинологическом центре. Такой метод работы практикуется в аэропортах, на вокзалах, в других людных местах, где нужно действовать тихо и деликатно. «Активные» собаки – оповещающие о своей находке бурными эмоциями, лаем и прочими движениями – больше подходят для работы на автопереходах, грузовом транспорте, таможенных складах.

Слишком эмоциональные и тем более агрессивные собаки в принципе не подходят для службы на таможне. Животных с бурным темпераментом и характером, не расположенных к людям, быстро вычисляют и раньше других списывают с переводом куда-нибудь в МВД или систему исполнения наказания.

Собачья работа

Общие курсы трех и четырехмесячной подготовки в кинологическом центре проходят на равных и собаки, и их наставники.

– В процессе подготовки мы учим кинологов не только работать с собаками, но и пользоваться техническими достижениями в таможенном контроле, – продолжает экскурсию по центру его руководитель. – Учим даже прос­тому методу работать руками.

Как наглядные образцы правильно усвоенных знаний в ка­бинете дрессуры центра хранятся настоящие вещдоки. Вот, например, гипс с руки.

– Он принадлежал одному из пассажиров, снятому с поез­да в Актюбинске, на границе с Россией, – рассказывает Рыс­пек Смаков. – Собака обозначила мужчину. Тот немедленно отреагировал: в том духе, что уберите собаку, я боюсь, у меня стресс пос­ле больницы, буду жаловаться и так далее. Но кинолог все-таки настоял, пассажира отправили в ближайшую поликлинику, там сняли гипс, под ним обнаружили 170 граммов чистого героина.

В другом случае пассажир из Узбекистана, к которому проявила «интерес» служебная собака, давил на религиозную ноту – животное якобы не может касаться его вещей, харам это. Кинологу и здесь хватило настойчивости и профессионализма, он настоял на ручном досмотре багажа. Улов – 379 граммов гашиша, спрятанного в пачках из-под чая.

– Я всегда говорю своим выпускникам: собака в нашем деле – только 30–40% успеха, остальное – ваши внимательность, на­блю­дательность и полное взаимо­понимание. Если у вас с собакой настоящая команда, будет успех, – заверяет руководитель центра.

К слову, кинолог в отечественных силовых структурах, фис­кальных и таможенной службах теперь имеет статус оперативного сотрудника, что дает ему полномочия на ведение первичных мероприятий по дознанию.

К-9: учиться и плодиться

На закрытие учебного тренинга в Алматы специально пригласили зарубежную делегацию. Высокие офицерские чины представляли таможню Чешской республики, в их числе начальник регионального кинологического центра Всемирной таможенной организации. Такой ранг гостей не случаен. Казахстан – в числе самых первых государств, где кинологическая служба получила особый статус Всемирной таможенной организации и право готовить специалис­тов международного уровня для центральноазиатского региона. Только потом были Чехия, Узбекистан, Россия, Китай, Германия, сейчас в списке «признанных» школ значатся всего 16 из 173 государств – участников ВТО⁄СТС.

Пока руководитель центра отвечал на вопрос чешских коллег, кого больше приходит на кинологическую службу – мужчин или женщин, на тренировочной площадке кокер-спаниель Клеопатра с неописуемым энтузиазмом бросилась искать закладку. Нашла безошибочно и кинулась уже к своей дрессировщице Мадине,­ чтобы та еще поиграла с ней в «контрабанду», которая так похо­жа на ее любимый мячик.

Клеопатре почти 8 месяцев, родилась она в Алматы, но от мамы-американки. Разведение служебных собак с хорошими профессиональными качествами – другое направление работы алматинского центра. Племенное ядро в свое время завозилось сюда из Франции, Америки и Австрии. Теперь питомник преимущественно ориентируется на породу малинуа – бельгийская овчарка прекрасно проявляет себя в поисковой работе, легко обучается и имеет сдержанный характер. С переходом на поиск дериватов дополнительно взяли спаниелей и лабрадоров – у них лучше получается именно по этой части. В любом случае право выбора, с кем работать всегда остается за кинологом. Разве что с одним исключением: с молодняком позволяют работать только девушкам.

– Представьте себе мужчину с 45-м размером обуви, – предлагает обстоятельства Рыспек Смаков. – Он пару раз наступит щенку на лапу, и того уже не уговоришь подойти – будет бояться. Женщины аккуратнее и осторожнее. Но тут другая проблема – получаем в итоге слишком избалованных «деток». Кинолог берет их в работу, требует послушания и дисцип­лины, а собаки в недоумении – что за обращение? Так что в этом деле, как и в любом другом, есть свои плюсы и минусы.

Самый последний помет в собачьем коллективе принесла малинуа. Выводок большой – 5 девочек и 3 мальчика. И всем нужно было подобрать кличку на букву «У» – такова профессио­нальная традиция. Непростую задачу пришлось решить почетным гостям центра – чиновникам различных отечественных ведомств и чешским коллегам. Не сразу, но с заданием серьезные люди справились, но, прежде убедившись (все-таки в шутку, наверное), что их не впишут в собачий ветеринарный паспорт и не заставят платить алименты кормом.