Происшествия
Поиски тела убитой несовершеннолетней ведут в Семее
Поиски тела убитой несовершеннолетней ведутся в Семее, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.
13 ноября в управление полиции Семея обратилась жительница города по факту без вести пропавшей накануне несовершеннолетней дочери.
«По данному факту УП Семея начато досудебное расследование по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, заведомо несовершеннолетнего лица).
В настоящее время виновное лицо установлено, проводятся необходимые следственные мероприятия, в том числе по поиску тела несовершеннолетней и по закреплению доказательств.
Следственный отдел назначил необходимые судебные экспертизы», – сообщили в ДП ВКО.
Иные сведения, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежат.