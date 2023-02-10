Поиски ведутся – МИД о пропавшей в Турции казахстанке

Тела погибших в Турции казахстанцев доставят на родину 11 февраля. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Министерство иностранных дел выражает соболезнования родным и близким Адиля Кадырбекова и Мирболата Курмашева, погибших в результате обрушения дома в городе Антакье провинции Хатай.

Хотим заверить, что МИД окажет максимальное содействие в доставке тел погибших на родину. Ожидается, что тела наших соотечественников будут доставлены в Казахстан 11 февраля текущего года регулярным рейсом Анталья – Алматы, и все расходы будут покрыты государством», – сообщил Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.

Он добавил, что еще одна казахстанка числится без вести пропавшей. Она проживает в городе Кахарманмараше. Не выходит на связь с 6 февраля.

"Мы начали ее поиски сразу же после обращения ее сестры к нам на горячую линию. В настоящее время сотрудники посольства находятся в этом городе и совместно с турецкими спасателями проводят ее поиски. По словам соседей, она в момент обрушения находилась в доме. Мы ждем окончания операции и надеемся на хорошие новости", – отметил Смадияров.

Ранее сообщалось о пропаже во время землетрясений в Турции четырех граждан Казахстана: троих – в провинции Хатай и молодой девушки.

9 февраля в Хатае из-под завалов обрушившегося дома было извлечено тело казахстанца Адиля Кадырбекова.

Позже, ночью 10 февраля, здесь же нашли тело еще одного погибшего казахстанца Мирболата Курмашева.

Казахстанку Сабину Мамадьярову спасателям в Хатае удалось вытащить живой из-под завалов 8 февраля.

Между тем, по информации турецких властей, в стране могут находиться около 75 тысяч казахстанцев.