Поисковый отряд «Регион 10» уже больше 3 лет помогает искать пропавших людей в Костанайской области. Члены команды незамедлительно откликаются на сообщения в соцсетях, проверяют их, тесно сотрудничают с полицией. «Казахстанская правда» уже писала об успехах ребят, в том числе об их сайте и группах в соцсетях, где размещается свежая, проверенная информация обо всех пропавших и найденных людях. Несколько лет активных поисковых работ показали, что команде нужны люди с навыками оказания первой медицинской помощи.

– В нашей практике были случаи, когда найденные нами люди нуждались в незамедлительном оказании медпомощи, – рассказывает член отряда Дмитрий Шауфлер. – Например, недавно в лесу нашли бабушку, которая ушла за грибами и заблудилась. У нее было переохлаждение. Конечно, отогрели, как могли. Но навыков оказания грамотной помощи при обморожении у нас на тот момент не было.

Самостоятельные поиски курсов оказания первой медицинской помощи не увенчались успехом, и волонтеры вынуждены были обратиться в областное управление здравоохранения. В госоргане отреагировали быст­ро, для чего связались с местным медколледжем, где имеется подходящая база для обучения. Буквально за неделю преподаватели разработали для волонтеров краткий курс.

– В программу включили несколько теоретических занятий, которые прошли в онлайн- формате, плюс 3 дня практики в самом колледже, – отметила пресс-секретарь управления здравоохранения области Ксения Барабанова. – Группы с учетом карантина составили по 4 человека. Часто костанайцы интересуются в блогах курсами по оказанию первой помощи. Вполне возможно, что медколледж или студенты тоже на волонтерских началах организуют такие курсы для населения. Это на самом деле важно.

Перечисляя обсуждаемые в рамках нового курса темы, преподаватель колледжа Константин Ловинецкий загибает пальцы: помощь при открытом и закрытом переломах, обработка и перевязка ран, переохлаждение, наложение шин с использованием подручных материалов и многое другое. Конечно же, в данный перечень входит и грамотная работа в рамках сердечно-легочной реанимации.

– Речь идет об оказании доврачебной помощи, – подчеркивает преподаватель анатомии и общей патологии костанайского медколледжа Константин Ловинецкий. – То есть задача волонтеров состоит в том, чтобы помочь пациенту и дождаться либо врачебной бригады, либо доставить его в медучреждение. Мы постарались адаптировать курс для людей, не имеющих медобразования. Первая группа волонтеров в настоящее время успешно завершает обучение.

В планах отряда – охватить такими курсами около 30 человек. В поисковых работах люди разбиваются по парам, и в идеале в каждом тандеме один человек должен иметь навыки оказания медпомощи. Теперь эта задача не кажется волонтерам недостижимой.