Пока мы молчим, по соседству происходят чудовищные вещи, о которых в нашем обществе принято умалчивать, потому что «сама виновата», потому что «ұят», потому что «не надо было провоцировать», потому что «терпи»...
Общество
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Дина Устиненко
Международная акция «16 дней активности против всех видов гендерного насилия» обнажила нелицеприятные вещи. Почему в век тотального развития феминизма, равноправия и верховенства закона гендерные предрассудки берут верх над человечностью и здравым смыслом? Когда мужчины утратили гордый статус защитника, надежного плеча и заботливого друга?