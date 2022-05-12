В Уральске по инициативе Делового клуба Саратовской и Западно-Казахстанской областей установлена мемориальная плита, а также именные памятники на захоронениях четырех земляков – участников Великой Отечественной войны.

В праздничный день на старом городском кладбище у братской могилы воинов, умерших от ран в госпиталях Уральска, состоялось открытие мемориальной плиты и индивидуальных памятников. Почтить память героев собрались их дети, внуки, правнуки, а также члены областной Ассамблеи народа Казахстана, общественность Уральска.

Памятные барельефы заказали саратовские бизнесмены по инициативе председателя Делового клуба Саратовской и Западно-Казахстанской областей Ивана Бабошкина.

– Это дань уважения тем, кто ценой собственной жизни завоевал для нас мирное небо над головой. Пока мы помним, герои живы, – сказал сопредседатель клуба с казахстанской стороны, председатель Ассоциации предпринимателей АНК ЗКО Болат Сарсенов.

Родственников Нурганым Байсеитовой, Михаила Размазина и Хусаина Хасанова нашли. Потомки Сергея Букина пока еще не откликнулись.

Нурганым Бекеновна Байсеитова родилась в 1923 году. Когда началась война, пошла учиться на радистку. В 1942 году Нурганым отправили в партизанский отряд на территории Белоруссии, который дошел до Варшавы. Радистка была награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Знаком Верховного совета Белоруссии «Партизан Белоруссии», медалями. После демобилизации Нурганым Байсеитова поступила в Алматинское театрально-художественное училище, которое окончила в 1948 году. Вышла замуж, отказалась от карьеры артистки и стала работать учителем младших классов в Саратовской области.

– Наша бабушка была очень отважная женщина. Мой дедушка Сати Имангалиевич Имангалиев прошел войну танкистом. Они встретились после Победы. У них было восемь детей. Мой папа – старший. Бабушка умерла в 1998 году. Сегодня на открытие мемориала мы взяли наших детей. Это очень важно, чтобы они помнили подвиг героев, чтили память тех, кто победил фашизм, – сказала Индира Имангалиева.

Хусаин Ахметович Хасанов родился в 1895 году в селе Озерное Приурального района. В 1920 году создал семью, воспитывал сына и четырех дочерей. В 1941 году был приз­ван на фронт.

– Пропал дедушка в июне 1944 года. Бабушка Фая умерла в 1957-м, так и не узнав ничего про супруга. Четыре года назад в архиве Москвы я нашла информацию о том, что стрелок Хусаин Хасанов погиб под Выборгом. Весь стрелковый полк погиб, солдат захоронили в братской могиле. Поисковики нашли деда по номеру медали «За оборону Ленинграда». Прошло 78 лет, как дедушка пропал. Очень трогательно, что память о подвиге героев жива, – с благодарностью говорит Асия Хасанова.

На открытие мемориала пришли два сына и три дочери, внуки и правнуки Михаила Антоновича Размазина.

– Когда мы спрашивали папу о войне, он не хотел говорить. А если и начинал о чем-то вспоминать, то со слезами на глазах. На фронт его призвали в 21 год из Уральска. В Ленинграде в пехотном полку он возил генерала. Затем минировал мосты от Каунаса и до Новгорода, которые взрывали, чтобы не прошел противник. Первое ранение было легкое, но пришлось перевестись в наводчики. Его заслуги – подбитая немецкая тяжелая самоходно-артиллерийская установка «Фердинанд», 4 дзота, 6 дотов, 10 пулеметных гнезд и 50 фашистов. После этого ему вручили Орден Отечест­венной войны I степени, который на тот момент вручался только офицерскому составу, а он был рядовым. Второе ранение отец получил в тазобедренную кость, ведя наблюдение на 35-метровой сосне. Когда корректировал артиллерис­тов, его заметил фашистский летчик и дал по нему оче­редью разрывных. Почти год папа лечился в гос­питалях. В 1943-м его комиссовали, домой вернулся в звании ефрейтора запаса. Но рана еще лет десять не заживала, напоминая о военных годах. После возвращения пошел работать на завод имени Ворошилова. Женился на Анне Григорьевне Колесниковой, с которой воспитали восемь детей. Умер отец в 1998 году, – рассказывают дети героя.

Про Сергея Васильевича Букина известно, что родился он 25 августа 1900 года в Уральске. Восемнадцатилетним мальчишкой убежал в армию, в Чапаевскую дивизию. Так и остался служить. Учился в Военной академии. Как кадровый офицер встретил войну с первых ее дней в бронетанковых войсках. С августа 1941 года Сергей Василье­вич уже был на Западном фронте, где на оборонительных рубежах и воевала 49-я армия. 15 января 1942 года в контрнаступлении под Москвой был ранен и направлен на лечение в госпиталь Новосибирска. Пос­ле выписки – снова на фронт. Закончил службу 14 декабря 1945 года в звании полковника. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечест­венной войне 1941–1945 гг.». Жил и работал в Москве. Умер в 1949 году.

– Дух патриотизма у того поколения был неимоверно большой. Когда у мамы спрашивали, почему она была готова отдать жизнь за свою страну, она отвечала, что так ее воспитала Родина! Я рада, что этот торжественный день отмечается каждый год и не забыт. Мы, дети ветеранов войны, внуки, правнуки, гордимся тем, что наши родители, а тогда 18-летние девочки и мальчики, дали отпор захватчикам, чтобы мы сегодня стояли здесь и радовались прекрасному дню, мирному небу и солнцу, – сказала дочь Нурганым Байсеитовой Куляш Васильева.