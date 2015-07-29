Пока не грянул «гром» Свежий выпуск Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В «Казахстанской правде» за 15 июля в рубрике «Под напряжением» была опубликована статья «И опять виновата погода». В ней рассказывалось о том, что в начале месяца на территорию Казах­стана пришел циклон. Он принес холодный ветер и дожди, понижение температуры воздуха. В ряде районов Павлодарской области – с +36 до +9–7 градусов Цельсия. Такой перепад температуры для крупного и мелкого рогатого скота в принципе даже отчасти благоприя­тен, так как дает передышку от изнурительного зноя. Но не для овец и коз, остриженных накануне и оставшихся незащищенными от непогоды на отгонных участках.

В итоге, по последним данным, в Павлодарской, а также в Акмолинской областях погибло несколько тысяч голов мелкого рогатого скота в частных подворьях. Но по большому счету это скот государства, его животноводческого потенциала. И потеря нескольких тысяч голов – это и урон для страны. Поэтому в материале ставился ряд вопросов. Где были сельские акимы тех сел и районов, в которых случились ЧП? Почему они не предупредили глав крестьянских и фермерских хозяйств, сельчан о надвигающемся ненастье и понижении температуры, не подсказали им повременить со стрижкой овец и коз, тем более что через несколько дней возвращалась жара? И кто теперь и как компенсирует сельчанам потери? Будет ли это сделано?

О равнодушии и голово­тяпстве речь шла в материале. Реакцией на это стало распоряжение акима Павлодарской области Каната Бозумбаева. На одном из совещаний в акимате он потребовал от подчиненных предупреждать фермеров о непогоде. Также глава региона поручил вменить в функциональные обязанности акимов сельских округов информирование крестьянских хозяйств, всего населения об ухудшении погодных условий для принятия мер по обеспечению сохранности скота в период различных сельскохозяйственных кампаний, в том числе стрижки овец.

К. Бозумбаев также добавил: каким образом местные акимы будут осуществлять поручение руководства – решать им самим. Они могут информировать фермеров посредством телефоно­грамм или сходов. В любом случае народ должен быть готов к непогоде.



