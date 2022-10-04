"Пока непонятно, кто стоит за этим" – Мусин о DDos-атаках на Казахстан

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал о DDos-атаках на казнет, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Касательно атак на казнет, происходящих за последние недели. Мы, как Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, вырабатываем госполитику в области информбезопасности. Конкретно организация, которая занимается устранением атак, устранением причин и следствий - это государственная техническая служба. То есть, у них все средства и ресурсы для того, чтобы предотвращать эти атаки. Организация создана для того, чтобы управлять этим киберщитом", – сказал спикер в кулуарах после заседания правительства.

Он отметил, что пока непонятно, откуда производятся DDoS-атаки, и какая организация за этим стоит.

"Мы эту информацию не можем дать, потому что ее у нас нет. Мы подобной информацией не располагаем. Тот, кто эти атаки организовывает, используют прокси-сервера, VPN-сервера и пытаются замаскироваться. Есть определенные механизмы, и они дают свою степень анонимности на произведение атаки. На все официальные ресурсы государства и на интернет сети идёт определенная нагрузка в связи с этими атаками. С внутреннего контура атаки намного прозрачнее, чем с внешнего. Поэтому это атаки точно с внешнего контура, то есть, за пределами Казахстана", – дополнил министр.