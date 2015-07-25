Пока не поздно Свежий выпуск 411 Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Несколько родительских заявлений в ДВД свидетельствовали о сексуальных домогательствах со стороны неизвестного человека. Новейшие технологии позволили полицейским установить личность и место нахождения, а затем оперативно задержать подозреваемого – 34-летнего мужчину, угрозами заставлявшего подростков снимать и отсылать ему через программу сотовой связи Whats App фото и видео интимного характера.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД области провели задержание на стройке, где подозреваемый работал охранником и не вызывал подозрений у окружающих патологической привязанностью к «мобильнику». Подозреваемому не пришлось отпираться: на его адрес в Whats App в тот момент сыпались послания от принуждаемых подростков. Негодяй помещен в изолятор временного содержания на время досудебного расследования.

Пока этот случай не включен в статистику ювенальной полиции, поскольку преступлением занимается УБОП. Но как только вина задержанного будет доказана и дело дойдет до суда, то за текущий год оно станет 21-м по счету и превзойдет число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних за тот же период прошлого года, когда их насчитывалось 14. Существенный «прирост» сделал 32-летний карагандинский педофил Комаров, на которого приходится 6 гнусных преступлений, направленных против малолетних. Он представлялся маленьким девочкам 6–7 лет доктором. Это вызывало у них доверие, а он производил развратные действия. Реакция жертв приносила ему удовольствие. Педофил действовал в разных частях города, используя для этого малолюдные подъезды. И глубоко заблуждаются те родители, что считают крепостью не только квартиру, но и подъезд. Ошибалась и молодая мама, собираясь с детьми на прогулку. Одев одну дочь, она отправила ее подождать их в подъезде. Пока одевались мама и вторая дочь, случилась беда. Какие-то несколько минут…

Суд еще впереди. Много эпизодов. Биологическая экспертиза делается долго и не в Караганде. Надо доказать вину преступника, среди бела дня проникающего в подъезды быстро и беспрепятственно. Большинство домов в городе не имеют ни домофонов, ни консьержей, ни камер наружного наблюдения. Жильцы, экономя на содержании, не задумываются о безопасности своих детей.

Руководитель ювенальной полиции майор Рустем Куттыбаев вникает в каждый случай. Задача его ведомства заключается в предупреждении и профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении них, а также занимаются родителями, которые уклоняются от воспитания детей.

За 10 лет есть снижение преступлений в два раза. Если в 2004 году в суд ушли 903 дела, то в прошлом году – 444. Ныне с января по июнь преступлений меньше на 44%. Расследование каждого факта насилия майор Куттыбаев отслеживает лично. Это не преоб­ладающий вид преступлений, и каждый случай абсолютно индивидуален. Что касается подростков, то треть изнасилований происходит по вине самих потерпевших. Играют в этом роль поведение и образ жизни. Каждая третья девушка проводила свой досуг с будущим преступником. Гуляли, ездили на машине, были на квартире.

– Несмотря на юный возраст – 13–15 лет, большинство из них имели ранние половые контакты. Кто-то подумает, что это не относится к делу, но, как правило, подозревае­мое лицо заведомо знает образ жизни потерпевших, – уточняет Рустем Куттыбаев. – А в поведении девочек немаловажную роль играет нравственная составляющая, недостаточное воспитание, неполный состав семьи.

Есть в таком поведении и влияние извне. Молодежь подражает и действует. Возникает стереотип поведения. И если юности свойственно ошибаться, то тем, кто встретится на ее пути и идет на преступление, не может быть прощения.

Один из последних случаев, который разбирал майор Куттыбаев, произошел в Осакаровском районе. Насильником школьницы оказался отец одноклассника и друг ее отца – вместе работают. Она без страха села в трактор, на котором доехала до поля. И обратно, уже на «Жигулях», односельчанин предложил подвезти ее к дому. А в степи надругался.

Безопасности жизни учат в школе, разъясняют нюансы психологи. Наверняка девочка знала, что нельзя садиться в машину к неизвестному. А как быть с хорошо знакомым человеком, которому доверяешь?! Распущенность и уверенность в безнаказанности освобож­дают людей от моральных уз. Почти все насильники в 20 делах – ранее не судимые. Если человек не болен психически, то он должен отдавать себе отчет в том, что рано или поздно ему придется ответить перед законом.



