Пока не везет

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Аскар Бейсенбаев

Столичный «Барыс» в двух матчах нового сезона Континентальной хоккейной лиги набрал всего лишь одно очко.

Напомним, что «барсы» открыли сезон поединком в Минске против местного «Динамо», где в драматичной борьбе лишь в серии послематчевых буллитов уступили с итоговым счетом 3:4. Основное время поединка тогда завершилось со счетом 3:3. У нас дублем отметился Антон Сагадеев, а еще одну шайбу забросил дебютант данного турнира Адиль Бекетаев.

И если в столице Беларуси мы смогли заработать для себя первое очко в турнирной таблице, то вот в следующей игре в Санкт-Петербурге против СКА эту тенденцию продолжить не смогли, уступив по итогам основного времени – 1:3.

Счет был открыт во втором периоде, когда у хозяев площадки в начале на 28-й минуте при игре в равных составах отличился Дмитрий Яшкин, а на 36-й в большинстве шайбу забросил Александр Волков.

На 39-й минуте наш канадский легионер Линден Вей оты­грал одну шайбу, но точку в поединке поставил все тот же Александр Волков, на 58-й минуте принесший своей команде окончательную победу.

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка так прокомментировал игру со СКА:

– У нас был неплохой первый период, а вот во втором СКА добавил в движении, переиграл нас, заставлял удаляться. Мы неплохо играли в зоне обороны, но переход из обороны в атаку не совсем сработал, откуда и такой результат. Ребята сделали хорошую работу, но этого оказалось мало. Насколько команда вошла готовой? Неплохо готова, хотя до этого не самый качественный матч провели в Минске, где имели возможность выиграть. Сегодня качество было лучше, но этого не хватило. Надеюсь, будем прибавлять.

Сегодня «Барыс» проведет очередной выездной поединок с подмосковным «Витязем», а потом отправится в гости к хоккейном клубу «Сочи», с которым сыграет в пятницу.

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