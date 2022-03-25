Министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал вопрос о возможности роста цен на бензин после снятия моратория и на фоне применения новых повышенных акцизов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Откровенно говоря, мы будем стараться их удерживать, но объективно говоря, исходя из обменного курса и геополитической ситуации, комплектующие расходы, материалы дорожают, если только это не повлияет, а так мы не собираемся поднимать», – сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

Озвучил он и прогнозы.

«Мои прогнозы: если ситуация сейчас более-менее на геополитической арене нормализируется, ничего не поменяется, то цены не вырастут. Если что-то кардинально критическое будет, то возможно… Но на сегодня нет предпосылок для того, чтобы они сейчас росли, на самом деле», – подчеркнул министр.

При этом он отметил, что Казахстан среди стран СНГ входит в первую пятерку в мире по дешевизне бензина. Это было причиной несанкционированных перетоков топлива в сопредельные государства в больших объемах из-за чего в прошлом году в Казахстане даже начали испытывать дефицит.

«Мы пока не наблюдаем, чтобы российский нефтепродукт стал дешевле нашего и заполонил наш рынок. Пока этого нет. Цена на внутреннем рынке не вырастет из-за того, что новые акцизы применили, но подешевеет тоже вряд ли. 192 тенге за АИ-92, 93. 215 тенге – АИ-95, 230-260 тенге - за дизель. Эти цены пока сохраняются», – резюмировал глава Минэнерго.