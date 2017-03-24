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​Пока только планы
Арина Борисова, Костанайская область

Небо имеет границы

Географическое положение Костанайской области – как палка о двух концах. В одних случаях соседство с Россией и крупными городами Казахстана на пользу транзитному потенциалу, в других – сводит его на нет. Самый яркий пример – международный аэропорт Костаная. Объект уже давно требует реконструкции, в частности взлетная полоса. По предварительным подсчетам, на реконструкцию аэровокзала и взлетно-посадочной полосы потребуется порядка 15 млрд тенге.

Однако сказать, что после завершения работы удлиненная «взлетка» привлечет транзитные грузы, нельзя. Ведь близлежащие аэровокзалы Астаны и приграничных российских городов-миллионников давно уже заняли этот рынок. Как отмечают в аэропорту Костаная, сюда транзит не летит. Аэропорт в Костанае либо стартовая, либо конечная точка маршрута. Поэтому в Костанайской области не делают ставку на воздушный транзит.


Рельсовый коридор

Железная дорога в этом смысле имеет куда больший потенциал. По информации, озвученной Костанайским отделением АО «НК «Қазақстан темiр жолы», через область в Россию проходит весь спектр провозимых грузов.

Это строительные грузы, металлоконструкции, лес, продовольственные и промышленные товары, метизы, руды, нефтепродукты. Если говорить о наибольших объе­мах, то это уголь с Карагандинского отделения. За 2016 год перевезено более 44 тыс. вагонов, или 3 млн тонн. Вторая по объему транзита группа – зерно, которое идет с Акмолинского отделения. В прошлом году проследовало 7,6 тыс. вагонов, или 515 тыс. тонн транзитного зерна.

Сложности с наращиванием объемов транзита создает дефицит подвижного состава, часть которого была передана в частные руки и теперь, после повышения цен на транспортировку грузов в России, курсирует по территории соседнего государства.

Немалые надежды возлагает КТЖ и на пассажирские перевозки. Однако конкурировать становится все сложнее, тем более что соседняя Россия отменила ряд поездов, которые ранее курсировали через Костанайскую область между центральными регионами Казахстана и РФ. Сегодня основные транзитные пассажироперевозки по железной дороге идут в направлении Атырау, Мангистау, Уральска, Актобе, Караганды. Если говорить о международных маршрутах, то это поезда в Челябинск и Адлер (РФ), а также город Барановичи (Беларусь). Однако и здесь есть проблема с подвижным составом, а также качеством услуг, оказываемых отечественными перевозчиками.


Пункт назначения

Наибольшим потенциалом все же обладают автомобильные дороги. В регионе сегодня работают над несколькими проектами в сфере автотранспортной инфраструктуры. Из завершенных можно назвать реконструкцию так называемого Большого мос­та через реку Тобол в Костанае, строительство развязки и 29 км объездной дороги в обход областного центра на трассе Астана – Костанай – Челябинск, а также расширение дороги на границе с Российской Федерацией (пост «Кайрак»). По мнению властей, эти проекты позволили не просто повысить комфорт и безопасность движения, но и увеличить его интенсивность.

Сегодня речь идет о том, чтобы сделать платным проезд по дороге Астана – Костанай – граница РФ. Однако, по признанию руководителя Костанайского филиала АО «Казавтожол» Андрея Горвада, процедуры по обеспечению участка необходимым весовым и другим оборудованием пока не проведены. Потому в областном филиале «Казавтожол» и в департаменте госдоходов говорят, что отследить объемы транзита на месте затруднительно. Ведь груз, перемещаемый в рамках Таможенного союза, не проходит регист­рацию в Костанайской области. Более того, платежи за транзит в областную казну не идут. Перевозчик отмечается платой лишь в пункте назначения.

Из перспективных в плане наращивания транзитного потенциала можно назвать дорогу республиканского значения от Костаная через Денисовку и до границы Актюбинской области. Этот транзитный коридор также важен для области как связь с западом страны. Уже сегодня в рамках реконструкции идут работы на путепроводе в Тоболе, а также строительство моста через реку Тобол в селе Денисовска одноименного района. Параллельно идет разработка необходимой документации для реконструкции дороги Костанай – Денисовка. На отрезке Костанай – Рудный ее планируют расширить с двух до четырех полос. Возможно, что эту работу начнут уже в 2018 году.

Проект, на который в Костанайской области очень надеются, – дорога Астана – Аркалык – Тургай – Иргиз. Она обещает значительно увеличить транзит грузов и пассажиров. Однако сегодня в областном филиале АО «Казавтожол» отмечают, что строительство начнется не раньше 2020 года. 

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