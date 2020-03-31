Пока все дома

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Елена Ульянкина

В Караганде зафиксировано 13 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. 10 заболевших – это пассажиры самолета, который следовал из Минска в Нур-Султан. Его 18 марта посадили в аэропорту Караганды из-за нехватки мест в провизорном гос­питале столицы, всех пассажиров отправили в карантинный госпиталь. Еще трое зараженных – это жители Караганды. Им поставили диагноз, когда они находились на карантине. Состояние всех пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.

– Я подписал постановление о введении карантина с 30 марта в следующих городах: Караганда, Сарань, Шахтинск, Абай, Темиртау, – сказал главный государственный санитарный врач Карагандинской области Канат Аскаров. – На текущий момент зарегистрировано 7 случаев заболевания коронавирусом. Все они выявлены в Караганде. Но учитывая, что 25% жителей городов-спутников приезжают в Караганду на работу и по делам, карантин в этих городах принят, чтобы максимально не допустить распространения коронавируса дальше.

В Караганде и городах-спутниках введены дополнительные меры безопасности.

– Первое: ограничивается выход граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств, банковских услуг и выхода на работу, – сообщил аким Караганды Нурлан Аубакиров. – Второе: лицам старше 65 лет рекомендуется ограничить выходы из дома. Третье: закрываются места массового скопления населения – парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки. Четвертое: вводятся ограничения режима работы бизнес-центров – с 10.00 до 15.00, с приостановлением деятельности пунктов общественного питания при них. Пятое: рекомендуется предприятиям и организациям всех форм собственности сократить рабочий день на 2 часа.

Вместе с тем в 5 городах региона приостановлена работа торговых объектов площадью менее 2 000 кв. м, которые реализуют непродовольственные товары. Закрываются государственные и частные детские сады. Прекратят работу салоны красоты, общественные бани и сауны, букмекерские конторы и другие заведения сферы услуг.

Ресторанам и кафе разрешено работать только на доставку. Запрещены собрания на улицах и в других общественных местах группами более трех человек, за исключением членов семьи. Несовершеннолетним жителям области запрещено передвигаться по городу без сопровождения взрослых. В ближайшее время будет ограничен въезд в карантинную зону Карагандинской области и выезд из нее.

По данным областного управления здравоохранения, на карантине в круглосуточных стационарах находятся 509 человек. Это граждане, вернувшиеся из стран категории 1А или контактировавшие с условно зараженными людьми. Плюс 421 житель региона сидит на карантине дома.

– Нами проводятся меры по купированию эпидемиологичес­кой цепочки, с которой у заболевших был контакт, – пояснил Канат Аскаров. – Все они выявлены и помещены на карантин. Выяснилось, что один из пациентов нарушил строгий режим карантина, поэтому мы усилили санитарно-эпидемиологичес­кие мероприятия, в том числе закрыли на карантин один из подъездов многоэтажного дома в Караганде.

Подъезд дома № 106⁄1 по улице Ермекова заблокирован. На улице дежурят врачи и сотрудники полиции. Для жителей организовали доставку продуктов и лекарств. Внутри подъезда установили контейнер для сбора мусора, который вывозят 2 раза в день. В изоляции карагандинцам придется прожить 14 дней.

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