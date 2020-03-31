Пока все дома
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Елена Ульянкина
В Караганде зафиксировано 13 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. 10 заболевших – это пассажиры самолета, который следовал из Минска в Нур-Султан. Его 18 марта посадили в аэропорту Караганды из-за нехватки мест в провизорном госпитале столицы, всех пассажиров отправили в карантинный госпиталь. Еще трое зараженных – это жители Караганды. Им поставили диагноз, когда они находились на карантине. Состояние всех пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.