Свежий выпуск Покатят без скрипа и скрежета Динара ЮСУПОВА

Планируется, что до конца 2015 года будет отгружено порядка 250 тонн продукции, сообщила пресс-служба российской компании. Отмечается также, что ее специалисты будут проводить регулярный мониторинг эффективности использования масел, испытания высокотехнологичной продукции на производственных площадках холдинга, подбирать масла и технические жидкости, гарантирующие наивысшие эксплуатационные характеристики работы производимой предприя­тием техники.

Стороны планируют совместно внедрять различные сервисные и маркетинговые программы, направленные как на поддержку потребителей сельскохозяйственной техники, так и разработанные специально для автодилеров и их клиентов.