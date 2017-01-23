​Показали мастер-класс

Заведующая кафедрой физической культуры и спорта Елена Караваева сообщила, что спартакиа­да проходила по девяти видам спорта – это дартс, настольный теннис, волейбол, баскетбол, гиревой спорт, арқан-тарту, футзал, шахматы и шашки. В них приняли участие свыше 200 преподавателей и работников университета, чтобы, как они признавались, самим прочувствовать сложность и непредсказуемость возникающих спортивных моментов и, несмотря ни на что, научиться одерживать победы.

Сборные показали настоящий мастер-класс. Спартакиада прошла азарт­но и увлекательно.

С праздником спорта участников соревнований поздравили руководитель департамента управления и обслуживания объектов Универсиады, неоднократный чемпион Казахстана и призер Кубка мира и Азиатских игр по конькобежному спорту, знаменосец нашей олимпийской сборной Сергей Цыбенко, а также главный специалист этого же департамента, кандидат в мастера спорта, призер первенства Казахстана по тяжелой атлетике Александр Ким и ректор Нархоза Кшиштоф Рыбиньски.

По результатам состязаний первое место заняла команда факультета финансов и технологий, удостоенная переходящего Кубка. Второй на пьедестал взошла сборная ректората и третьей – факультета права и государственного управления. Победители, которым награ­ды достались в сложной борьбе, от души пожелали нашим спортсменам достойно выступить на Универсиаде и непременно одержать победы.