Показали товар лицом

В Кокшетау после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, прошел региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана».

На выставке свыше 100 акмолинских производителей представили лучшие образцы своей продукции: изделия пищевой и легкой промышленности, перерабатывающей и строительной отрасли. За звание сильнейших состязались 25 акмолинских компаний, многие из которых уже не раз принимали участие в прес­тижной выставке. Специальная конкурсная комиссия выбирала победителей в трех номинациях со словом «лучшие»: «Товары производственного назначения», «Товары для населения» и «Продовольственные товары».

– Сегодня в сфере малого и среднего бизнеса занято более 130 тысяч акмолинцев, или треть от экономически активного населения региона, – сказал, выступая на открытии масштабного мероприятия аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. – Доля МСБ в валовом региональном продукте составляет 28%. Если обратиться к статистике, то, по сравнению с прошлым годом, число субъектов бизнеса достигло 51 тысячи, налоговые поступления от их деятельности возросли до 35,5 миллиарда тенге. Предпринимателями создано около 4 тысяч рабочих мест, принятые регионом обязательства по субсидированию свыше 1 140 проектов превышают 4 миллиарда тенге. Как известно, лауреаты регионального этапа будут представлять Акмолинскую область на респуб­ликанском конкурсе-выставке. Победа на региональном уровне даст возможность участникам заявить о своей продукции на весь Казахстан, что очень важно в условиях высокой рыночной конкуренции, – отметил в приветственном слове глава региона.

Напомним, организация прес­тижного конкурса с 2015 года возложена на Национальную палату предпринимателей «Атамекен», на местах – на региональные палаты. Главный критерий участия в конкурсе – достижение значительных результатов в области качества производимой продукции.

Гости и участники конкурса-выставки смогли не только ознакомиться с продукцией акмолинских производителей, но и приобрести ее.

– Региональный конкурс-­выставка – это хорошая возможность для наших производителей продемонстрировать свой потенциал и возможности. Заявки изначально подали более 40 субъектов бизнеса, в состязании участвовали 25. К финишу пришли самые сильные и достойные, которых выбрала конкурсная комиссия, – подчеркнул директор палаты предпринимателей Акмолинской области Ерканат Мусылманбек.

Ожидается, что республиканский конкурс «Лучший товар Казахстана» пройдет осенью текущего года, в нем примут участие победители регионального этапа со всех концов страны.