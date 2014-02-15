Показали все, на что способны

– Прежде всего, Николай Алексеевич, ваши общие впечатления?

– Спортсмены и тренеры все выполнили на 100%. То же самое можно сказать об Агентстве РК по делам спорта и физической культуры, Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва. Никаких проблем, в том числе по части финансирования, команда не испытывала.

Но я не могу не сказать об одном, весьма существенном «но». В том, что блестяще выступившая Юлия Галышева не стала обладательницей медали, отчасти виноваты все мы. Вы удивлены? Ну тогда объясняю. Дело вот в чем. Еще в 2010 году я ставил вопрос о том, что в таких, оцениваемых субъективно, видах спорта, как фристайл, фигурное катание и даже хоккей, нам необходимо срочно и очень серьезно заняться судейством, подготовкой своих арбитров международного класса. На турнире в Сочи у соперников наших атлетов – могулистов из Канады, США и России – были свои судьи, а у нас – никого! Те вышли, договорились между собой – и вот уже Галышева с ее превосходным выступлением – за чертой призеров. В таких условиях пробиться на пьедестал почета просто невозможно!

Кто должен заниматься подготовкой казахстанских судей? Прежде всего – общественная организация под названием федерация и Нацио­нальный олимпийский комитет. Непосредственно НОК, конечно, этот вопрос решать не может и не должен, но регламент проведения соревнований на Олимпийских играх рассматривается и утверждается только национальными олимпийскими комитетами.

Я могу привести такой пример. Вы, наверное, обратили внимание, что на Играх в Сочи представлено очень много экзотических, чуть ли не экваториальных стран. Откуда они взялись на зимних состязаниях? Да, там выступают по одному спорт­смену из 15 государств, и все они – горнолыжники. В конце прошлого века на конгрессе Международной федерации лыжного спорта мы, азиа­ты, африканцы, латиноамериканцы и страны СНГ, добились вынесения решения о том, что в горнолыжном спорте не всем атлетам обязательно зарабатывать лицензии на Олимпийские игры, каждая страна имеет право напрямую делегировать на эти соревнования минимум одного своего спортсмена. И потому сейчас Казахстан имеет мужскую и женскую квоты на участие в Играх вне зависимости от того, какие места в мире занимают наши горнолыжники. Когда нас пытались переубедить страны-лидеры в этом виде спорта, мы им ответили: «Всему миру будет приятно видеть на олимпийских турнирах спортсменов не двадцати стран, а пятидесяти. Это что, не по-олимпийски?»

То же самое нужно делать во всех зимних видах спорта. А будировать такие предложения – в компетенции общественных спортивных организаций.

– В Казахстане сейчас есть арбитры международной категории и по фристайлу?

– Нет. Их надо растить, я как раз об этом сейчас и говорил. И самое обидное, в такой же ситуации в эти дни находится Денис Тен: у нас нет судей и в фигурном катании. Не удивлюсь, если Дениса в Сочи тоже засудят. Как только Тен допустит мельчайшую помарку, он мгновенно будет отправлен на 4-е место.

– Сами мы этого не слышали, но электронные СМИ, аккредитованные на Играх, утверждают, что будто бы Юлия Галышева после предвзятого судейства в Сочи заявила о своем уходе из большого спорта. Вас не напугала такая перспектива?

– Конечно, насторожила! С точки зрения перспектив на Всемирную зимнюю универсиаду 2017 года, которая пройдет в Алматы, это просто пугающее заявление лидера нашей сборной. Президент Федерации студенческого спорта Казахстана предложил мне, его заместителю, проанализировать нынешний расклад сил в зимних видах, и в частности во фристайле. Я сказал: «Мы обязательно должны проводить состязания по могулу, и тогда все 4 золотые медали будут казахстанскими». Я и сейчас могу заявить то же самое, если в нашей сборной выступит Юлия Галышева. В число участников Универсиады-2017 она проходит по возрасту, как и Павел Колмаков, отлично выступивший в Сочи. И потому заявление спорт­сменки показалось мне довольно тревожным.

Юля выросла на моих глазах, в свое время я ее на машине спускал с гор, когда Галышева получила очень серьезную травму – чуть ли не перелом шейного позвонка и отслоение сетчатки глаз. В нынешнем году Юлия выступала на этапах Кубка мира в Канаде и США, где получила предложение подписать очень серьезные контракты с хозяе­вами состязаний. После олимпийских соревнований я с Галышевой не говорил, но, думаю, в скором времени все прояснится.

– В казахстанском фристайле сейчас как бы две команды: устькаменогорцы захватили лидирующие позиции в могуле, а южноказахстанцы – в акробатике. А нельзя и на севере страны развивать фристайл-акробатику?

– Все зависит только от спортивных руководителей областей. В Восточном Казахстане очень хорошо работает Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта, в Риддере есть и специализированный спортинтернат.

– Вы можете сказать, сколько сейчас спортсменов занимаются могулом в странах Северной Америки и сколько у нас, в Казахстане?

– В Канаде после предыдущей Ванкуверской зимней Олимпиады общее количество занимающихся могулом составляет порядка ­75–80 тысяч человек. А у нас – сборная команда из нескольких человек, выехавшая в Сочи, и, пожалуй, больше никого. Но представляете, какой КПД у национальной сборной Казахстана! Несколько лет назад шестеро наших спортсменов выезжали на Кубок Европы, и из 22 золотых медалей выиграли 19!

– А что вы можете сказать о выступлении Дмитрия Рейхерда?

– То же самое, что раньше говорил о Денисе Тене. У Рейхерда на первом трамплине в главном финале был очень незначительный сбой: Дмитрий приземлился чуть левее, чем идет курс, на макушку бугорка. Этого хватило для того, чтобы моментально снять с его результата два балла. В то же время занявшего в итоге 8-е место канадца, допустившего как минимум 4 грубейшие ошибки, непонятно, за какие заслуги «вытянули» аж во второй финал.

И все же повторю: казахстанские могулисты выступили в Сочи успешно. Несмотря ни на что...

Юрий ЛИФИНЦЕВ

фото Эдуарда Гариша