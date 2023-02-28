Показали высокий профессионализм – Смаилов о работе казахстанских спасателей в Турции

Фото: пресс-служба МЧС РК

«Хотим выразить особые слова благодарности сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана за помощь и спасение людей, пострадавших от землетрясений в братской Турецкой Республике. 97 наших специалистов показали высокий профессионализм, рисковали собой и выполнили свой служебный долг», – сказал Алихан Смаилов.

Он также отметил оперативную работу подразделений МЧС в южных регионах Казахстана, благодаря которым минимизированы негативные последствия паводков в феврале.

Напомним, 7 февраля Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. 8 февраля сюда отправился второй эшелон казахстанских спасателей.

В ходе поисково-спасательных работ в трех регионах Турции подразделениям МЧС Казахстана удалось спасти 7 человек. Также они извлекли из-под завалов 88 тел погибших, в том числе 10 детей, разобрали 250 тысяч кубических метров завалов.

Казахстанские спасатели вернулись из Турции домой 19-20 февраля.