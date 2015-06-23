Свежий выпуск Показатель – доверие граждан Малик ЖАРКЫНБЕКОВ, судья-координатор по взаимодействию со СМИ Актюбинского областного суда

О том, что институциональные реформы поэтапно выведут страну на новый уровень развития, указывали отечественные и зарубежные эксперты на прошедшем в мае текущего года VIII Астанинском экономическом форуме. При этом они отмечали важность модернизации судебной системы, что положительно скажется на повышении инвестиционной привлекательности и развитии рыночных институтов.

В рамках развития судебной системы планируется, в частности, оптимизация ее инстанций, введение института инвестиционного правосудия и международного арбитражного центра. Предполагается также переход от пятиступенчатой системы правосудия к трехуровневой, благодаря чему произойдет упрощение судебных процедур, будет обеспечен широкий доступ населения к реализации своих прав на обжалование судебных актов...

В настоящее время наблюдается процесс сближения двух правовых систем – англо-американской и континентальной, то есть в странах состязательной системы правосудия наблюдается тенденция возрастания роли закона, а в континентальной – роли судебного прецедента.

Так, в ряде стран континентального права или романо-германской группы (Германия, Франция, Италия, Испания) кассационный суд – это суд высшей инстанции. Поэтому судебное решение, основанное, например, на аналогии или на общих принципах, благополучно пройдя «кассационный этап», может восприниматься другими судами при решении подобных дел как фактический прецедент. Например, решения Кассационного суда Франции в определенной степени начинают играть роль, близкую английскому прецеденту.

Судебная практика сыграла важную роль в развитии французского права, и этот процесс продолжается. Судья, хотя он и не обязан жестко следовать существующей практике и сохраняет в определенной степени свободу решения, все же находится под сильным влиянием авторитета предыдущих судебных решений.

Особенностью романо-германской системы права является то, что судебная практика приобретает характер источника права, когда какая-то правовая проблема однозначно подтверждена при решении ряда аналогичных дел, и данное решение подтверждено высшей судебной инстанцией.

Другим шагом в реформировании судебной системы нашей страны является организация в Верховном суде инвестиционной коллегии для рассмотрения споров с участием крупных инвесторов.

На страницах печати и в Интернете представители отечественного бизнеса и иностранных инвесторов нередко высказывали претензии относительно соблюдения принципа равноправия сторон в судах при рассмотрении споров между субъектами частного бизнеса (в том числе инвесторами) и государственными органами. Особенно остро эта проблема возникает по налоговым, экологическим спорам, когда оспариваются большие денежные суммы.

Принятие неправосудного решения при рассмотрении граж­данских дел указанной категории создает напряженность в отношениях между государством и бизнесом, ведет к утрате доверия к судебной власти. Создание инвестиционной коллегии в Верховном суде, по моему мнению, значительно усовершенствовало бы судебную практику при рассмотрении споров названных категорий, ориентировало бы экономические суды на правильное применение положений законодательства при разрешении сложных гражданских дел, явилось бы своеобразным индикатором для бизнеса в стране.

Новшество, способное в корне изменить судебную практику, касается создания в стране независимой судебной системы с собственной юрисдикцией, которая будет функционировать на принципах английского права.

Общеизвестно, что исторически в Великобритании существует прецедентное право, где судьи в процессе принятия решений самостоятельно формулировали правовые принципы, которые затем приобретали общеправовое значение при их дальнейшем применении. Синонимом прецедентного права является понятие «судебное право».

Сторонники судебного прецедента в качестве формы выражения юридических норм в странах, где оно официально признано, утверждают, что прецедентная система обязывает судей лучше мотивировать судебные решения, служит гарантией от произвола и способствует стабильности правосудия, допускает отступление от практики, сложившейся только из убедительных мотивов. Следует также учитывать, что «судебное право» более гибко и живо реагирует на постоянно изменяющиеся, динамичные ситуации, неурегулированные или недостаточно урегулированные законодателем, и направлено прежде всего на восполнение пробелов в законодательстве.

В связи с этим для Казахстана интересен опыт государств, в которых судебная практика является источником права, либо имеет важное значение в качестве судебного прецедента при рассмотрении дел в судах, что отражает общую тенденцию сближения романо-германской и англо-саксонской систем права.

Планомерное претворение поставленных Президентом задач в реальность позволит судебной системе страны стать конкурентоспособной, а правосудию – эффективным и достичь главной цели – укрепить доверие населения.



