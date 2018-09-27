Общество
Показатель первичной инвалидности увеличился в Казахстане
Инга Селезнева
За последние три года показатель первичной инвалидности в Казахстане не улучшается, а, наоборот, наблюдается увеличение. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова в ходе заседания Координационного совета в области социальной защиты инвалидов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Показатель первичной инвалидности за последние 3 года не улучшается: в 2015 году он составил 28,5, в 2016 году – 29,4, в 2017 году – 28,9 на 10 тысяч человек населения. В разрезе регионов особую обеспокоенность вызывает рост первичной инвалидности с 33,2 в 2015 году до 39,5 в 2017 году в Мангистауской области, а также высокая первичная инвалидность в Карагандинской (33,9) и Южно-Казахстанской областях (34,2)", – озвучила цифры Абылкасымова.

Вместе с тем, отметила министр, растет показатель инвалидности среди детей.

"22,1 процента в 2017 году против 21,8 процента в 2015 году. Треть всех случаев детской инвалидности приходится на врожденные патологии, и они преобладают в Акмолинской и Атырауской областях", – сообщила министр.

Мадина Абылкасымова сделала ряд поручений для уменьшения данных показателей.

"В этой связи предлагаю включить в протокольное решение Координационного совета рекомендацию местным исполнительным органам взять на особый контроль реализацию дорожных карт по снижению уровня инвалидности по нозологиям, присущим для каждого региона. Министерству здравоохранения – усилить работу по своевременному выявлению и лечению патологий у детей в целях недопущения их инвалидизации", – заключила она.

Популярное

Все
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Замакима съездил в супермаркет вместе с алматинкой, заявившей об "исчезновении продуктов"
Зайсанский газ может пойти на экспорт, но при одном условии
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
Предстоящий референдум в Казахстане – символ заявленных властью изменений
Вокруг Нур-Султана вырос настоящий смешанный лес, и летом в нем можно даже собирать грибы и ягоды
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника имама – СМИ
Без ложных ожиданий
Проведение общенационального референдума и поправки в Конституцию обсудили в офисе Гражданского Альянса Казахстана
Просто легенда – Асанали Ашимов
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 мая
По коням, опера!
Беречь, а не уничтожать
Медали – для чистого удовольствия
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Как будет проходить референдум в Казахстане
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум

Читайте также

Общество
Фейк о референдуме рассылают в Казнете
Общество
Управлявшую четырьмя нарколабораториями ОПГ выявили в Казах…
Общество
Более 130 иностранцев незаконно добывали лекарственную трав…
Общество
Сильные дожди с градом ожидаются в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]