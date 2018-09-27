Показатель первичной инвалидности увеличился в Казахстане
Инга Селезнева
За последние три года показатель первичной инвалидности в Казахстане не улучшается, а, наоборот, наблюдается увеличение. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова в ходе заседания Координационного совета в области социальной защиты инвалидов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Показатель первичной инвалидности за последние 3 года не улучшается: в 2015 году он составил 28,5, в 2016 году – 29,4, в 2017 году – 28,9 на 10 тысяч человек населения. В разрезе регионов особую обеспокоенность вызывает рост первичной инвалидности с 33,2 в 2015 году до 39,5 в 2017 году в Мангистауской области, а также высокая первичная инвалидность в Карагандинской (33,9) и Южно-Казахстанской областях (34,2)", – озвучила цифры Абылкасымова.
Вместе с тем, отметила министр, растет показатель инвалидности среди детей.
"22,1 процента в 2017 году против 21,8 процента в 2015 году. Треть всех случаев детской инвалидности приходится на врожденные патологии, и они преобладают в Акмолинской и Атырауской областях", – сообщила министр.
Мадина Абылкасымова сделала ряд поручений для уменьшения данных показателей.
"В этой связи предлагаю включить в протокольное решение Координационного совета рекомендацию местным исполнительным органам взять на особый контроль реализацию дорожных карт по снижению уровня инвалидности по нозологиям, присущим для каждого региона. Министерству здравоохранения – усилить работу по своевременному выявлению и лечению патологий у детей в целях недопущения их инвалидизации", – заключила она.