Показатель политической зрелости

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Александр Вербинин

Представители финансового сектора приняли активное участие в голосовании на внеочередных выборах президента.

Алматы неофициально счи­тается финансовой столицей Казахстана: именно здесь сосредоточены штаб-квартиры большинства банков, микрофинансовых организаций, страховых компаний, Казахстанская фондовая биржа, Центр межбанковских расчетов, Фонд гарантирования депозитов, Центральный депозитарий ценных бумаг, Государственное кредитное бюро и другие важнейшие структуры.

Представители важнейшей отрасли экономики, проживающие в Алматы, не остались в стороне от главного политического события, которое определит будущее Казахстана на ближайшие семь лет, и приняли участие в голосовании.

– Меня искренне радует, что на избирательных участках было много людей всех возрастов. Считаю, участие в голосовании – это не только наш общий граж­данский долг и проявление политической зрелости каждого казахстанца, но и возможность лично влиять на происходящие в Казахстане процессы демократических преобразований, – отметила в беседе с корреспондентом «Казахстанской правды» председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова.

О невозможности оставаться в стороне от происходящих в республике преобразований заявил и председатель Совета директоров Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Шалкар Жусупов.

– Я считаю, что отдать свой голос на выборах – гражданский долг каждого казахстанца. Участ­вуя в выборах, мы даем мандат доверия на дальнейшие перемены во благо нашей страны. Ведь сейчас закладывается будущее «Жаңа Қазақстан». Мне, как граж­данину и патриоту своей страны, небезразлично ее будущее, – подчеркнул он.

На одном из избирательных участков города в голосовании принял участие председатель АО  «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» Адиль Утембаев.

– Пришел на участок, чтобы отдать свой голос на президентских выборах. Стараюсь не пропускать такие события, потому что действительно считаю участие казахстанцев в электоральных кампаниях важной частью жизни и прямым способом влия­ния на происходящее в стране. Особенно в период масштабных изменений, которые мы все наб­людаем сейчас, – отметил глава КФГД.

Еще один наш собеседник – крупный предприниматель Тимур Турлов, проживающий в Казахстане 10 лет и в июне этого года ставший гражданином нашей страны. Таким образом, нынешние выборы президента стали первой избирательной кампанией, в которой бизнесмен принимает участие в рес­публике.

– Для меня крайне небезразлично, как Казахстан будет развиваться в следующие семь лет. Я связываю с ним свое будущее и будущее своих детей, свои бизнес и инвестиции, которые мы планируем делать в нашу страну. Поэтому не вижу для себя другой возможности, кроме как принять участие в выборах, – сказал Тимур Турлов.

Многие наши собеседники отметили хорошую организацию работы избирательных комиссий Алматы. Как убедился корреспондент «Казахстанской правды», посетив участок № 114 в школе-лицее № 54 им. И. Панфилова, процесс голосования здесь был организован в строгом соответствии не только с нормами законодательства, но и рекомендациями экспертов и международных наблюдателей.

Так, в школе была организована безбарьерная среда для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, а в самом зале для голосования подготовлена отдельная кабинка, оборудованная всем необходимым для этой категории избирателей.

По словам директора школы и по совместительству – председателя участковой избирательной комиссии Куралай Ошановой, члены комиссии заблаговременно поинтересовались у пожилых избирателей на своем участке, нуждаются ли они в организации голосования на дому. Составив такой список, два члена избиркома после полудня в день голосования отправились к избирателям, пребывающим в «золотом возрасте», чтобы они не остались в стороне от важнейшего события.

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