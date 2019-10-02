Трехэтажное здание из светлого кирпича расположилось на территории костанайского городского отдела внутренних дел. Его возвели за год на деньги областного бюджета – 341 млн тенге.

– Нормальные изоляторы и тюрьмы – показатель цивилизованности государства, – отметил начальник департамента полиции области Бекет Аймагамбетов. – Люди здесь, в изоляторе, пока лишь подозреваемые, и еще не факт, что они виновны. И мы должны создать им нормальные условия пребывания.

Необходимость затрат объяс­няется просто: в 2014 году ИВС Костаная закрыли, поскольку условия содержания в нем не соответствовали даже минимальным требованиям. Попытки разместить изолятор в подвале городского ОВД не поддержали ни акимат, ни правозащитники. В итоге с 2014 года задержанных по подозрению в совершении преступлений отвозили в ИВС города Рудного, который расположен в 40 км от областного центра. Такой формат работы доставлял немало проблем: приходилось тратить бюджетные деньги на приобретение новых автозаков, двойную охрану и другое. Естественно, были повышены риски побега, нападения на конвой.

Новый изолятор временного содержания может разместить в своих стенах 15 человек. Камеры расположены на двух этажах. Здесь предусмотрены душ, комната для свиданий, тренажеры, прогулочный дворик.

– Думаю, что таких изоляторов в республике нет, – отметил представитель общественной наблюдательной комиссии по спецучреждениям ДП Костанайской области Игорь Колов. – Да и в других странах, в том числе западных, таких изоляторов найдется немного. Говорю не потому, что это мое личное мнение, – встречался с зарубежными коллегами. Думаю, что это новаторство.

Международные стандарты регламентируют площадь камер, наличие освещения, санузлов и душевых, удобство спальных мест. В акимате области рассказали, что 50 млн тенге из выделенной на строительство суммы пошли именно на закуп для ИВС необходимого оборудования.

Отличительной особеннос­тью этого изолятора стали камеры для людей с инвалидностью. Правозащитники и полицейские признают: в существующих спец­учреждениях облас­ти создать условия для этой категории задержанных нет возможности. Новый ИВС изначально адаптировали под нужды людей с особеннос­тями. Еще одна привлекающая внимание деталь – прогулочный дворик, который расположили на 3-м этаже. Здесь установили несколько лавочек и турники для занятий спортом. Вместо крыши натянута крепкая сетка. Полицейские отметили, что, с одной стороны, люди получают доступ к солнцу и свежему воздуху, а с другой – соблюдены все требования безопасности.

– Реализация проекта стала возможной в рамках «дорожной карты» по модернизации органов внутренних дел Костанайской области, – отметил Бекет Аймагамбетов. – Мы не думали, что проект реализуют в столь короткий срок, но контроль за ходом работ со стороны властей региона был жестким.

Новый ИВС в Костанае – 11-й в области. С вводом его в эксплуа­тацию регион закрыл вопрос с изоляторами временного содержания, которые есть в каждом городе и крупных районах. По мнению руководителей департамента полиции, спецучреждения этой категории находятся в удовлетворительном состоянии, а их мощность покрывает сущест­вующие потребности. Например, изолятор Рудного, куда до сих пор отвозили задержанных, рассчитан на 22 человека. Однако, по словам правозащитников, он редко заполнялся более чем в половину своей «мощности». Потому и в Костанае более крупный объект строить не стали – нецелесообразно.