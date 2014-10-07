Показатели объемов добычи нефти в 2014 году сохранятся на прошлогоднем уровне – Минэнерго

Экономика
813
Айнур Курамысова
Казахстан в 2014 году сохранит объемы добычи нефти на уровне 2013 года, сообщил министр энергетики РК Владимир Школьник.

"За 9 месяцев 2014 года добыча нефти и конденсата составила 60 миллионов тонн, или 99,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ситуация такова, что в прошлом году мы добыли 81,8 миллиона тонн нефти. В этом году мы должны были добыть на 2 миллиона тонн нефти больше, но из-за задержки на Кашагане это сделать не удается, и добыча откладывается. Правительство поставило перед нами задачу сделать все возможное и невозможное, чтобы выйти на показатели прошлого года. В 2014 году, по прогнозным данным, объем добычи нефти составит так же 81,8 миллиона тонн", – сказал министр в ходе заседания Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента, посвященного проблемам развития нефтегазовой отрасли.

Кроме того, добавил он, увеличены объемы переработки нефти – около 11 млн тонн, или 101%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Текущий год Казахстан планирует закончить с показателями переработки в 14,3 млн тонн.

"За 9 месяцев экспортировано 47,4 миллиона тонн нефти и конденсата, это 89% к аналогичному периоду прошлого года. Причина в том, что та нефть, которую мы поставляли на экспорт, поступала на НПЗ Павлодара из России, а сейчас нефть не поступает, она – наша", – пояснил Школьник.

Говоря о показателях добычи нефти, глава Минэнерго отметил, что за период январь–сентябрь 2014 года компания "Тенгизшевройл" добыла 19,8 млн тонн нефти, "Карачаганак Петролиум Оперейтинг" – 11 млн тонн жидких углеводородов и более 13,3 млрд кубов газа. "Что касается проекта Кашаган, то его оператор – консорциум Norce caspian operating – в апреле 2014 года подтвердил необходимость полной замены трубопроводов на месторождении. Замена с последующим возобновлением добычи ожидается во второй половине 2016 года, но скорее всего – в конце", – уточнил он.

"С проектом будущего расширения месторождения Тенгиз и выхода месторождения Кашаган на стабильный уровень – добыча нефти к 2023 году может составить свыше 100 миллионов тонн. Реализация проекта "Евразия" с конца 2030 годов позволит Казахстану сохранить ведущие позиции", – отметил министр.

