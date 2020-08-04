Показатели по коронавирусу пересмотрят в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Перерасчет показателей по коронавирусной инфекции проведут в Казахстане. Об этом на заседании Правительства сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"В связи с изменением подхода к учету статистики с 1 августа Министерством здравоохранения на основе данных за первые 10 дней августа будет произведен перерасчет показателей репродукции. Дальнейшая оценка ситуации в регионах нами будет продолжена", – сказал Цой.
Кроме того, по его словам, с 10 августа Минздрав будет считать и уровень репродукции вируса.
Ранее министр сообщил, что показатель продуктивности инфекции снизился на 24%, то есть с 1,2 до 0,89.
"Достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения. По динамике репродуктивности инфекции – количества людей, которых инфицирует один больной – также зафиксировано снижение. До введения строгих ограничительных мер показатель репродукции составлял 1,2. Через 2 недели после введения карантина мы наблюдали устойчивую тенденцию снижения показателя. Отложенная положительная динамика обусловлена инкубационным периодом инфекции. С 23 июля отмечается стойкая тенденция к снижению репродукции инфекции. На 4 августа данный показатель снизился до уровня 0,89", – отмечал Цой.
По мнению министра, это еще раз подтверждает эффективность введенного карантина и принимаемых мер по стабилизации ситуации.
Отметим, на 3 августа в Казахстане зарегистрировано 93 820 больных коронавирусной инфекцией. Из них 27 597 – получают лечение, выписано – 65 132 (69,4 процента), умерло – 1091.