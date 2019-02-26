​Показатели растут

В ходе традиционной отчетной встречи с общественностью глава региона Аскар Мырзахметов рассказал о проделанной работе, отметив, что по многим направлениям деятельности достигнуты положительные результаты.

Главный показатель – кратко­срочный экономический индикатор – составил 104,6%. Рост стал возможным в первую очередь благодаря перевыполнению плана в сфере промышленности: в регионе введено 15 объектов на общую сумму 40,3 млрд тенге.

Свой вклад внес и предпринимательский сектор. Число субъек­тов малого и среднего бизнеса возросло на 8%. В настоящее время в области работают более 63 тыс. предпринимателей. Объем произведенной ими продукции составил 321 млрд тенге, это на 5,6% больше, чем в прошлом году.

Хорошими результатами могут похвалиться и аграрии. По росту производства в сфере АПК область вошла в тройку лидеров. Этому способствовали многие факторы, в том числе увеличение посевных площадей. За отчетный период клин расширен на 38 тыс. га и достиг 668 тыс. га. Особое внимание уделяется новым технологиям. Взят курс на развитие интенсивных садов, экспорт мяса, переработку.

За год введено в эксплуатацию 482 тыс. кв. м жилья, что больше на 21% по сравнению с предыдущим периодом. Более 1 670 семей получили квартиры. Аким пообещал: в нынешнем году тенденция продолжится, и в ближайшее время новоселья справят еще 2 тыс. семей.

Что касается программы «7–20–25», то на сегодня принято 106 заявок. Вместе с тем проведенный анализ выявил, что более 2 260 земельных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, пустуют на протяжении нескольких лет. Начата работа по их возврату и выдаче реально нуждающимся.

Одним из наиболее актуальных на сегодня является вопрос обеспечения жильем малоимущих и многодетных семей. В своем выс­туплении глава региона заявил о том, что с этой целью в ближайшей перспективе в области введут в строй 10 общежитий – в Жанатасе, Каратау, Шу и Таразе.

Всего же в регионе 44 100 многодетных и 14 850 малообеспеченных семей. Для их поддержки предусмотрено 30,6 млн тенге. Недавний пересмотр бюджета области привел к решению выделить на эти цели дополнительно 2,5 млрд тенге. Деньги пойдут на обеды для школьников, одежду и канцелярские товары, предос­тавление льгот по оплате коммунальных услуг. Кроме того, планируется бесплатное оздоровление 350 матерей и детей. Не остаются без внимания обладательницы подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

Долгое время жителям сельских населенных пунктов не давала покоя проблема газификации. Процесс шел очень медленно, ведь, как выяснилось, не каждому подключение по карману. Благодаря вмешательству акима области удалось сократить сумму, запрашиваемую подрядчиком почти вдвое, к тому же у сельчан появилась возможность оплатить услуги в рассрочку.

Этот шаг позволил сдвинуть дело с мертвой точки. За 12 месяцев газ поступил в дома 52 тыс. жамбылцев. Полный охват регио­на запланирован на 2027 год.

Говоря о планах на текущий год, Аскар Мырзахметов отметил, что их много и они будут реализовываться в соответствии с возможностями бюджета. В ближайшей перспективе завершится строительство горнолыжной базы в Жуалынском районе, в областном центре откроются «город ремесленников», музей национальных инструментов и ресторан национальной кухни в древнем восточном стиле, в ряде аулов появятся новые спортивные объекты…

В адрес акима области прозвучало более 50 вопросов. В них поднимались проблемы развития туризма и спорта, сельского досуга, газификации и обеспечения питьевой водой сел, экологии, состояния дорог и многие другие.