Культура
Показатели туризма показывают небывалый рост в Казахстане
Рустам Мухаметкалиев
О высоких показателях, достигнутых в сфере туризма рассказ на пресс-конференции в СЦК Председатель Правления АО "НК Kazakh Tourism" Рашид Кузембаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Статистика за первый квартал этого года показывает положительную динамику роста. Количество казахстанцев, отдавшие предпочтение путешествию внутри страны увеличилось на 6,8 %, а иностранцев на 29, 4% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – прим. автора) - это является самым большим показателем роста за всю историю независимого Казахстаана", - сказал Рашид Кузембаев.

По мнению спикера, такой рост закономерен, только за 2017 год количество внутренних посетителей выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Для поддержки столь высоких показателей будет организованно сразу несколько масштабных экспедиций, которая охватит территорию от Алтая до Великого шелкового пути.

"Мы видим, что казахстанцы проявляют все больше интереса к путешествиям внутри страны. Природа нашей страны удивительна - есть и горы, и степные просторы, и леса, и озера, и реки! Поэтому мы с гордостью проводим экспедицию, которая охватит территории от Алтая до Шелкового пути во всем ее разнообразии. Она
будет направлена не только на популяризацию туризма, но в том числе и для выявления проблемных вопросов, чтобы найти необходимые инфраструктурные решения для дальнейшего развития этого направления на местах. Актуализировать данные о туристических объектах. Все данные также лягут в разработку государственной программы развития туризма", - подытожил Председатель Правления.

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