Показательный процесс Свежий выпуск 928 Чингиз ТАШЕНОВ

Этот, на первый взгляд, невинный проступок по статье 434 КоАП РК расценивается как мелкое хулиганство. За совершенное правонарушение молодой человек был привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Ему предстоит выплатить государству 19 820 тенге.

Профилактическое мероприятие для 17-летних ребят было организовано ювенальными полицейскими Есильского района в целях предупреждения и профилактики подростковой преступности, повышения правовой грамотности. После судебного заседания судья Есильского районного суда ответил на интересующие школьников вопросы. Они в свою очередь поделились своими впечатлениями о показательном процессе.



