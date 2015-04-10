Показательный процесс

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Чингиз ТАШЕНОВ
Этот, на первый взгляд, невинный проступок по статье 434 КоАП РК расценивается как мелкое хулиганство. За совершенное правонарушение молодой человек был привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Ему предстоит выплатить государству 19 820 тенге.
Профилактическое мероприятие для 17-летних ребят было организовано ювенальными полицейскими Есильского района в целях предупреждения и профилактики подростковой преступности, повышения правовой грамотности. После судебного заседания судья Есильского районного суда ответил на интересующие школьников вопросы. Они в свою очередь поделились своими впечатлениями о показательном процессе.

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