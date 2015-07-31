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Показательный урок

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
В областном центре прошел показательный сеанс одновременной игры трехкратной чемпионки мира, международного женского гроссмейстера Динары Садуакасовой с шахматистами АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Алюминий Казахстана», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» и Аксуского завода ферросплавов. Этот шахматный турнир «Встреча с мастером» был организован Казахстанской федерацией шахмат и Евразийской Группой (ERG).
Мероприятие проходило в рамках корпоративной акции ERG «Страна мастеров: в семье единой», как этап совместного масштабного проекта по развитию и поддержке шахматного спорта в стране. Подобное мероприятие уже прошло в Актюбинской области. Также в течение 2015 года ожидаются «Встречи с мастером» в Карагандинской и Костанайской областях и в Астане.
Каждый коллектив выставил на сеанс одновременной игры сильнейших спортсменов. Например, слесарь депо подвижного состава АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» Салима Сакенова является трехкратным призером чемпионата РК среди девушек. Боролись за звание сильнейшего в игре мудрецов представители предприятий региона, входящих в Евразийскую Группу. В компании очень развито шахматное движение – постоянно проходят различные турниры. Многие сотрудники имеют спортивные разряды и являются чемпионами по шахматам. Более того, в шахматы играют целыми семьями, именно поэтому встреча прошла под девизом «Турнир поколений».
Так, в турнире принимал участие и 8-летний Ерсултан Ермекулы. Он самый юный участник команды, но при этом имеет в собственном активе несколько побед, последнюю завоевал на днях в детском лагере. Помимо этого, в первенстве приняли участие и ветераны производства, среди них Еркебулан Туратай. Он отработал почти четверть века на Аксуском заводе ферросплавов и не раз за свою шахматную карьеру становился чемпионом предприятия.
По итогам встречи первое общекомандное место завоевали представители АО «Алюминий Казахстана», второе – досталось сотрудникам АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», и замыкают тройку лидеров представители Аксуского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром».
В сеансе одновременной игры лучшим игроком признан Игорь Санников, газорезчик цеха централизованного ремонта АО «Алюминий Казахстана». В очной ставке он одержал убедительную победу.
Все участники турнира получили памятные подарки и дипломы. Но он запомнился шахматистам не только этим. Помимо участия в уникальном для павлодарских любителей шахмат состязании, Динара провела специальный мастер-класс и презентовала собственную книгу «Первые шаги в шахматах». На примере своих партий автор рассказала об этой увлекательной игре, о правилах и законах шахматного «королевства», поделилась опытом. Динара планирует подарить свой учебник детским домам, школам, образовательным центрам, что станет еще одним ее вкладом в развитие шахмат в Казахстане.

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