Покажи-ка нам свой класс, жас сарбаз!

Организаторы мероприятия, проходившего на территории войсковой части 68665, – филиал РОО детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» города Астаны при поддержке акимата столицы, управление по воп­росам молодежной политики города Астаны, Национальный военно-патрио­тический центр ВС РК и столичный департамент по делам обороны.

Военно-патриотические игры для столичных школьников «Жас сарбаз – патриоттар мекені» длились три увлекательных дня. В программу открытия вошел праздничный концерт, экскурсия по воинской части с демонстрацией техники, поход в музей и горячий обед на настоящей солдатской кухне. А дальше уже стартовали соревнования, где определяли лучших будущих защитников Отечества.

Со словами напутствия к ребятам обратились руководитель управления молодежной политики Астаны Кайрат Камбаров, председатель РОО «Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас сарбаз» Меирбек Мендыгалиев и представители молодежных организаций.

Республиканское общественное объе­динение «Детско-юношеское военно-пат­риотическое движение «Жас сарбаз» было создано в ноябре 2018 года Минис­терством обороны совместно с другими государственными органами. Его главная цель – воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения и любви к Родине, желания ее защищать и оберегать.

Как рассказал представитель РОО «Ветераны Вооруженных сил» полковник в отставке Гани Артыков, воен­но-патриотические игры «Жас сарбаз» среди школьников проходят два раза в год. И это в значительной степени помогает им стать более ловкими и выносливыми, причем в соревнованиях активное участие принимают не только юноши.

– Осенью мы проводим трехдневные сборы воспитанников «Жас сарбаз» по военно-спортивным и прик­ладным играм. Лучшие из лучших обязательно будут номинированы, – поясняет Гани Артыков. – Так мы готовим будущих защитников Родины. Сборы на базе час­ти проходят не впервые, и это стало доброй традицией. Кстати, некоторые из ребят, ранее проходивших такую подготовку, уже служат в рядах Вооруженных сил.

Он также отметил, что подобные сборы проводятся ежегодно и в летний пе­риод. Это военно-патриотические сборы «Айбын» – своеобразный аналог советской «Зарницы». Они тоже пользуются огромной популярностью среди казахстанских школьников.

Как выяснилось, на эти сборы меч­тают попасть немало ребят, к тому же это время каникул, да и погода располагает к интересному времяпровождению на свежем воздухе. К слову, на первых сборах «Айбын» победителем стала команда из Астаны, которая в том же году отправилась в Ереван (Армения) для участия в сборах среди команд СНГ. И там наши ребята завоевали почетное третье место.

По словам ученика 11-го класса школы-лицея № 60 Досжана Ошакбая, он впервые принимает участие в качестве жассарбазовца и планирует свою жизнь связать с медициной. В планах молодого человека – стать военным врачом.

– Раньше мне никогда не приходилось принимать участие в подобных сборах. Мы с ребятами увидели настоящую жизнь военных. Надеюсь, мы сможем отстоять честь нашей школы! – приз­нался Досжан.

Нелишне сказать, что данное мероприятие является уникальной платформой для столичных воспитанников детско-юношеского движения «Жас сарбаз». По итогам состязаний лучшим вручают награды. А школьники тем временем уже морально готовятся участвовать в весенних соревнованиях следующего года.