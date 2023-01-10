Покер за 24 минуты

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Аскар Султан

Канадский легионер «Барыса» Алекс Грант стал первым в истории КХЛ защитником, который забросил четыре шайбы в одном матче.

Команда из Астаны продолжает очередное турне по Дальнему Востоку, причем на этот раз с вполне положительным результатом. После двух неприятных поражений кряду от хабаровского «Амура» «барсы» смогли собраться. Во Владивостоке они камня на камне не оставили от местного «Адмирала», разгромив его со счетом 5:1. И главным действующим лицом казахстан­ского клуба стали не нападающие, а оборонец и новичок команды – североамериканец Алекс Грант, который смог переписать историю Континентальной хоккейной лиги.

Начало встречи неплохо начиналось для хозяев площадки, которые открыли счет уже на 5-й минуте благодаря точном броску защитника сборной Казахстана Валерия Орехова, сейчас выступающего за эту российскую дружину. Но вот дальше команде, ведомой известным латвийским специалистом Леонидом Тамбиевым (в прошлом сезоне он был главным тренером карагандинской «Сарыарки») сильно не повезло: исправлять ситуацию взялся Алекс Грант.

На исходе 14-й минуты первого периода 33-летний канадец, перешедший в «Барыс» всего лишь месяц назад из питерского СКА (он также имеет опыт выступлений в АХЛ, НХЛ, играл за олимпийскую сборную Канады и финский «Йокерит»), забросил первую шайбу. Великолепно он сыграл­ и во второй двадцатиминутке, когда в течение десяти минут (дважды на 28-й и на 38-й) смог забить три гола подряд. Всего же у него ушло ровно 24 минуты на все голы.

Примечательно, что Алекс Грант отличился в трех разных ситуациях: при игре в равных составах, дважды при игре «пять на четыре» и один раз при игре «пять на три», при этом став первым защитником в КХЛ, оформившим покер.

А точку в матче поставил нападающий сборной Казахстана Егор Петухов, который забросил пятую шайбу на исходе 44-й минуты.

Алекс Грант, конечно же, поделился эмоциями после своего исторического покера в ворота «Адмирала»:

– Столько хоккеистов играли в КХЛ за 15 лет! Стать первым защитником, забросившим четыре шайбы в одном матче, – здорово! Всегда приятно быть в чем-то первым. Мои дети будут очень рады. Я горд добиться такого достижения и победить в матче, – отметил герой поединка.

Вчера «Барыс» провел повторный поединок против клуба из Владивостока (об этой игре мы расскажем в следующем номере), и мы очень надеемся, что победная серия нашими хоккеистами будет продолжена.

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