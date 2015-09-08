Поклонились Иртышу Свежий выпуск 452 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Говорят, если нет праздника, то его надо придумать. Так удачно поступил павлодарский Дом гео­графии (ПавГео) и его директор – журналист Александр Вервекин, дав два года назад старт массовому мероприятию – Дню Иртыша. В этом году торжество было посвящено уроженцу села Ямышево, другу Чокана Валиханова, исследователю Азии Григорию Потанину.

Праздник имел две цели – познавательную и природоохранную. На набережной реки были открыты выставки народных поделок, произведений живописи, а также моделей судов и военной техники, которые представили умельцы детской технической школы города. На сценической площадке выступали самодеятельные артисты этнокультурных объединений. Прошел и музыкально-поэтический марафон «Иртышские чтения», где героем песен и поэзии стал Иртыш.

А из села Ямышево на двух шлюпках и одной резиновой лодке стартовала команда из 16 человек. Сплавляясь вниз по реке, они делали остановки в местах массового отдыха павлодарцев, убирали береговую кромку от бытового мусора. Это, к слову, выполнили и активисты трудового отряда «Жасыл Ел», которые также очищали от мусора протоку Иртыша – реку Усолку.

Апогеем праздника стало прибытие маломерных судов ПавГео с участниками экологической экспедиции, преодолевших за несколько дней около 120 км пути. Участников шлюпочного сплава на финише встретили аплодисментами. В их честь дали концерт, а заместитель акима области Николай Дычко вручил экологическому десанту грамоты и благодарственные письма. После чего на Иртыше состоялся зрелищный парад различных плавсредств.

Говоря о празднике День Иртыша, директор павлодарского Дома географии Александр Вервекин отметил:

– Сплав по Иртышу был посвящен 180-летию географа, этнографа, публициста и фольклориста Григория Потанина, который родился в Ямышевской крепости, откуда и был дан старт. Иртыш – очень важная река для нашего города, именно благодаря ему и образовался Павлодар. На праздник прибыли гости из Астаны, Караганды, Барнаула, члены Казахстанского национального гео­графического общества, ученые. Мы проведем «круглый стол», посвященный проблемам реки Иртыш, ее использованию и исследованию, уже сняли документальный фильм о реке и об одной из ее особо охраняемых зон, расположенной в Павлодаре, – палеонтологическом памятнике природы «Гусиный перелет». Фильм будет показан на павлодарском областном телеканале «Ирбис».

А. Вервекин рассказал, что деятельность ПавГео оценена и получает поддержку. В частности, акимата области. Помощь в подготовке сплава по Иртышу оказали департамент по чрезвычайным ситуациям области и региональная организация скаутского движения Казахстана. Казахстанское национальное географическое общество выделило гранты, в частности, на издание географической хрестоматии Павлодарской области. На следующий год также планируется провести День Иртыша и устроить более масштабный природоохранный сплав по реке.



