​Поклонимся великим тем годам...

Во время Сталинградской битвы уральцы получили наибольшее количество похоронок. Южные районы региона входили в состав Южно-Уральского военного округа и подвергались налетам фашистских бомбардировщиков, в городе размещались военные части, госпитали, склады, училища. Уральский завод «Зенит» награжден орденом Отечественной войны I степени. С сентября 1941-го на эвакуированном из Ленинграда предприятии выпускались патроны, мины, взрыватели различных типов, приборы для авиации – всего 16 видов военной продукции.

...С раннего утра семьями, вместе с детьми горожане спешили к памятникам и обелискам. Цветы были возложены к памятникам Маншук Маметовой, Георгию Жукову, Темиру Масину, к монументу «Этих дней не смолкнет слава». Центром праздника стала площадь Победы. Сюда, пройдя маршем по центральному проспекту Достык, направилась колонна «Бессмертного полка», которая на сей раз была особенно многочисленной.

Да, ряды ветеранов редеют. А у тех, кто остается «в строю», немало проблем со здоровьем. Но медицинские работники позаботились о том, чтобы как можно большее количество участников войны смогло прийти к Вечному огню.

Поздравляя западноказахстанцев на праздничной площади, аким области Алтай Кульгинов отметил, что врага удалось одолеть благодаря сплоченности и единству воинов разных национальностей. Как не единожды говорил Президент страны Нурсултан Назарбаев, мы – поколение победителей. Это высокое звание нужно нести достойно, отдавая дань уважения и поклонения тем, кто отстоял право на мирную жизнь, и укрепляя независимость, 25-летний юбилей которой мы отмечаем в нынешнем году.

Выступившие ветераны напомнили о том, что переломный момент в войне наступил под Москвой, где в числе тех, кто остановил захватчиков, были герои-панфиловцы, воины 100-й и 101-й казахских стрелковых бригад. Говорилось и о том, что в области нет ни одной семьи, которую бы не опалила война. На фронтах Великой Отечественной сражались более 76 тыс. западноказахстанцев. Почти половина из них не вернулась с полей сражений. К Вечному огню цветы возложили тысячи уральцев всех возрастов.

Участников войны и тружеников тыла чествовали во всех трудовых коллективах. Но самой многочисленной наверняка была встреча в городском парке, где «бойцы вспоминали минувшие дни», угощаясь «солдатской» кашей.

Накануне 9 Мая в областном центре и во всех районах прошли акции «Сохраним прошлое во имя будущего», а в учебных заведениях – уроки мужества. Тематические книжные и фотовыставки подготовили библиотеки. В музеях открылись экспозиции, посвященные подвигам защитников Отечества. Состоялись соревнования по различным видам спорта. В том числе и приверженцев здорового образа жизни, которым за 50 и старше.

По уже сложившейся традиции завершились торжества большим концертом и праздничным салютом.