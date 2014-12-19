Свежий выпуск
Поклонись родной земле!
Юрий ЛИ
Форум патриотов собрал делегатов со всех уголков Приара­лья, а также кызылординцев, заслуживших признание в различных сферах и проживающих в других регионах респуб­лики. Почетными делегатами стали депутат Мажилиса Парламента РК Алмас Туртаев и двукратный олимпийский чемпион Илья Ильин, президент ОФ «Фонд тюркоязычных журналистов» Назия Жоямерген и ученый Асхат Мынбай, певец Алмас Кишкенбаев и акын Еркин Садыкулы, дизайнер Ая Бапани и другие успешные молодые таланты земли Сыра.
В рамках форума были развернуты выставки о развитии региона, позволившие делегатам ознакомиться с индустриально-инновационными проектами и государственными программами, реализуемыми в области, работой молодых ученых вузов и предпринимателей. Свои креативные проекты и научные изыскания представили и школьники, в том числе победители международных конкурсов. Ярко прошли показ модной одежды дома красоты JADO, выступление камерного оркестра областной филармонии, красочный флэшмоб «Пламенный патриот».
Открывая встречу, тепло поздравив участников форума с Днем Независимости, аким области Крымбек Кушербаев поделился своим видением истинного патриотизма, заметив, что уважение и любовь к Родине прежде всего начинаются с почитания малой родины.
– Земля Сыра славится великими людьми, среди которых философ и музыкант Коркыт-ата, батыры Жанкожа, Актан, Бухарбай, видные деятели Темирбек Жургенов, Гани Муратбаев, Мустафа Шокай и многие другие, которые прославили нашу землю, – напомнил руководитель региона.
Поздравили земляков и делегаты, отметив важнейшее значение обретения независимости для Казахстана. Молодежь выразила признательность Лидеру нации за мудрую политику, рассказала о достижениях страны и личных успехах. Затрагивалась тема патриотизма и активизации молодежи, у которой поя­вилось немало возможностей для самореализации. Много приятных слов прозвучало и в адрес Кызылорды, которая к празднику заметно преобразилась и встречает знаменательную дату с очередными красивыми новостройками, ровными дорогами, чистотой и уютом.
Не обошлось на встрече и без приятных сюрпризов. Целая группа молодых кызылординцев за вклад в социально-экономическое развитие регио­на была удостоена благодарственных писем акима облас­ти. В рамках форума также прошли­ тематические секционные заседания.

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