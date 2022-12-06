Поколение "Евразии"

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Наш сегодняшний собеседник знает о казахстанском кино всё или почти всё. Гульнара Абикеева – ведущий отечественный киновед, доктор искусствоведения, президент Ассоциации кинокритиков Казахстана, автор двенадцати книг о кинематографе Казахстана и Центральной Азии и сотен статей в сборниках, альманахах, журналах, интернет-порталах и других изданиях, член Международной ассоциации кинопрессы (ФИПРЕССИ) и Организации по продвижению азиатского кино (НЕТПАК), член жюри многих международных кинофестивалей. Начиная с 2005 года ее профессиональная судьба тесно связана и с кинофестивалем «Евразия» – на большинстве из прошедших киносмотров она была арт-директором. Вот и в этом году Гульнара Ойратовна выступила программным директором XVI МКФ «Евразия».

– Гульнара Ойратовна, с каким чувством встречаете возвращение кинофестиваля «Евразия» после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией?

– Конечно, с большой радостью. Еще и вот по какой причине. Отсутствие кинофестиваля на карте мира в течение двух лет – это серьезная проблема. Если бы в этом году не проводилась «Евразия», о нас бы вообще забыли. Как говорится, авторитет накапливается годами, а теряется за мгновения. Такая же история и с фестивалями. Надо сохранять статус ведущего фестиваля региона, надо быть интересными миру, надо, чтобы о нашем кино знали как можно больше. Это и есть цели и задачи нашего кинофестиваля.

– Нынешний кинофестиваль «Евразия» будет проводиться в 16-й раз. Хоть это и не юбилей, но в определенном смысле дата знаковая: человек в этом возрасте уже получает удостоверение личности, при желании может также стать обладателем паспорта и водительских прав. То есть достигает первой ступени на пути к совершеннолетию. В связи с этим можно подвести и какие-то первые итоги. Что дало казахстанскому кино появление такого кинофестиваля, как «Евразия»?

– За двадцать с лишним лет, что прошло с момента зарождения кинофестиваля в 1998 году, сформировалось целое поколение казахстанских кинематографистов, которое выросло на традициях «Евразии». Условно их можно назвать «поколением Евразии». Если в начале 2000-х годов у нас на фестивале проводилась программа «Динамично развивающееся казахское кино», то сегодня казахстанский кинематограф достиг такого уровня, что для него мы выделили отдельный национальный конкурс. В нем будут соревноваться как фильмы, участвовавшие и побеждавшие на международных кинофестивалях, так и картины, имевшие успех у широкой аудитории. Разве это не удивительно, что казахстанское кино сегодня представлено на всех крупных кинофестивалях мира?! В 2022 году в Берлине Гран-при в программе Generation выиграла картина «Схема» Фархата Шарипова, в Венеции были показаны «Голиаф» Адильхана Ержанова и «Горный лук» Эльдара Шибанова, в Токио – «Акын» Дарежана Омирбаева и «Жизнь» Эмира Байгазина. И это далеко не полный список. Наступило время, когда у нас в Казахстане снимается такое кино, которое конкурентоспособно в мире. И нашему национальному конкурсу многие могли бы позавидовать.

– «Евразия» не стоит на месте, развиваясь и обретая с каждым разом новые грани. Чем будет отличаться новый фестиваль от своих предшественников и готовят ли организаторы для участников и гостей какие-то сюрпризы и изюминки?

– Я уже сказала, что главное отличие этого кинофестиваля «Евразия» – проведение национального конкурса. Эта практикуется на многих кинофестивалях – например, в Салониках, в Греции. Зрители не только следят за международным конкурсом, но и ждут результатов национального – это как бы удваивает кинематографический праздник, которым является любой кинофестиваль.

– Подтвердил уже кто-то из мировых звезд свой приезд на фестиваль, состоятся ли какие-то знаковые премьеры?

– По звездам, как всегда, всё будет ясно ближе к открытию фестиваля. И программу мы объявим после 1 декабря. Точно могу сказать, что у нас будет показана картина, только что получившая «Азиатского Оскара» в Австралии. Это фильм «Есимде» Актана Арым Кубата. Будут также европейские и азиатские киноленты – призеры Венеции, Канн, и мы ждем гостей, которые представят эти работы.

– Если бы проводился «фестиваль фестивалей», то есть выбирались бы лучшие фильмы из числа когда-либо участвовавших в конкурсах «Евразии», а Вы были бы членом жюри, как бы выглядел Ваш личный список Топ-10?

– Я не будут выставлять места от десятого до первого, а просто назову свои любимые картины: «Бешкемпир» (Кыргызстан) Актана Арым Кубата, «Железный остров» (Иран) Мохаммада Расулофа, «Охота» (Дания) Томаса Винтерберга, «Бауыр» (Казахстан) Серика Апрымова, «Натянутая тетива» (Южная Корея) Ким Ки Дука, «В цветении» (Грузия) Наны Эквтимишвили, «Перед грозой» (Казахстан) Ерлана Нурмухамбетова, «Тринадцать» (Грузия) Гелы Баблуани, «Гастрабайтер» (Узбекистан) Юсупа Разыкова, «Тюльпан» (Казахстан) Сергея Дворцевого.

– В этом году уже прошло большинство из главных кинофестивалей, в том числе Каннский, Венецианский, Берлинский. К тому же в пандемийные годы фестиваль в Венеции, например, вообще не отменялся, а Канны отказались от проведения своего детища лишь один раз – в 2020 году. Какие, на Ваш взгляд, тенденции выявили главные кинофорумы планеты за последние два года – время отсутствия «Евразии»?

– В целом тенденции таковы, что пандемия существенно отразилось на кино – оно (по крайней мере, артхаусное) стало более пессимистичным. В этом году я была в жюри Карловарского кинофестиваля и удивилась тому, насколько представленные работы оказались депрессивные. С одной стороны, это понятно – все люди сидели за закрытыми дверями. С другой стороны, мне казалось, что должно было произойти накопление энергии и кино сможет «прорваться» светом. Пока этого не случилось, посмотрим, что будет дальше.



– Сейчас международные кинофестивали стали для авторских фильмов спасательным кругом в море коммерческого кино, тяготеющего исключительно к зрелищам и спецэффектам. Многие эксперты склоняются к тому, что через несколько лет кино как высокое искусство вообще покинет кинотеатры, сохранив свою нишу лишь на телевидении и в интернете. Как возродить у массового зрителя, если это еще возможно, интерес к фильмам с «лица необщим выраженьем», или же это вопрос чисто риторический?

– Сегодня, когда почти все доступно через Интернет или стриминговые платформы, фестивали выполняют, прежде всего, задачи «маяка», ориентира. Именно благодаря ним зритель понимает, что стоит посмотреть, какие фильмы создавались не только для развлечения, где течет реальная жизнь и есть поиск своего киноязыка. По этому принципу мы строим и свою программу, представляя интеллектуальное, качественное, думающее кино. И то, что трогает душу и сердце.

– Вы уже сегодня затрагивали тему нынешнего состояния казахстанского кино. А какие еще интересные киноленты вышли за последнее время и как развивается сотрудничество с международным кинематографическим сообществом, есть ли сейчас совместные проекты?

– Такого подъема казахского кино, который мы наблюдаем сейчас, еще не было. К сожалению, в кинопрокате это качественное кино не особенно видно, поскольку прокатчики настроены на развлекательные, усредненные фильмы. Поэтому кинофестиваль «Евразия» берет на себя еще одну задачу – знакомство с основными достижениями казахского кино как наших зрителей, так и зарубежных журналистов, отборщиков кинофестивалей. Примеров много. Картина «Боран» Сабита Курманбекова – серьезное размышление о патриотизме, геополитике. «Братья» Дархана Тулегенова – социальное драма, граничащая с библейской притчей. «Схема» Фархада Шарипова – сильная психологическая картина, в которой поднимаются проблемы ранней проституции. «Обучение Адемоки» Адильхана Ержанова поднимает вопросы, как образование влияет на свободу и самостоятельность человека. В общем, казахстанское кино, на мой взгляд, достойно представлено на мировых кинофестивалях и имеет очень высокий авторитет. А вот копродукций маловато – и это тоже следствие того, что «Евразия» не проводилась несколько лет.

Беседовал Владимир Какаулин