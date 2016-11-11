​Поколение наших надежд

Молодые, инициативные, образованные, патриотичные – значение этих граждан как особенной группы общества, обладающей большим инновационным потенциалом, всегда выделяет Президент нашей страны. «Дальнейший путь страны определять вам. Вы воспитаны в условиях независимости – того, чего не было у нас. Ваше новое независимое мышление – это фактор, который поведет страну к новым целям, кажущимся нам сегодня далекими и недосягаемыми», – сказал Нурсултан Абишевич, обращаясь к молодежи в программном документе Стратегия «Казахстан-2050».

Посмотрите, сколько действенных мер поддержки молодых казахстанцев предусмотрено в Плане нации «100 конкретных шагов». Забота о них заложена в проектах «Дорожная карта занятости-2020», «Дорожная карта бизнеса-2020», «Жасыл ел». Партией «Нур Отан» разработан проект «Сәтті қадам», дающий блестящие возможности развить на практике профессиональные умения и начать успешную карьеру в ведущих национальных компаниях.

Показательно, что Казахстан занимает 27-е место в глобальном индексе благополучия и развития молодежи, по данным ЮНИСЕФ. Это свидетельствует об успешности государственной молодежной политики в республике. Реализуются различные механизмы интеграции молодежи в общество через работу общественных объединений и политических партий. Постоянно растет количество членов молодежных организаций, этнокультурных центров, таких как Союз рабочей молодежи, Молодежный ресурсный центр, Альянс студентов Казахстана, Национальная волонтерская сеть. Несомненным лидером выступает молодежное крыло партии «Нур Отан».

Молодым предоставлена возможность реализовать свои гражданские инициативы. Для успешной интеграции молодежи имеют большое значение базовые ценности нашего общества, его национальные традиции, межэтническое согласие, религиозная терпимость, казахстанская идентичность и патриотизм. И большим потенциалом в этом обладают учебные заведения.

К примеру, студенты КарГУ имеют возможность выражать свою гражданскую позицию разными способами: на страницах университетской газеты «Жастар әлемі – Мир молодежи», в рамках университетских и региональных акций, волонтерского движения, работы дебатного клуба, пресс-центра и студенческого парламента КарГУ. Студенты обсуждают актуальные социально-политические вопросы развития Казахстана и приобщаются к ценностям национальной идеи «Мәңгілік Ел».

Государство заинтересовано в расширении возможностей молодежи на рынке труда. С 2012 года в стране внедрено дуальное обучение. Карагандинский государственный университет активно сотрудничает с организациями, предприятиями и школами города и области. Кафедры имеют 62 филиала. На их базе проводятся методические семинары, выездные занятия и практика.

Значительным шагом на пути к формированию трудовых ресурсов стал проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». Он войдет в силу со следующего года, и благодаря ему каждый выпускник школы сможет за счет государства получить первую техническую профессию. По мысли Лидера нации, реализация таких образовательных возможностей обеспечит мультипликативный эффект для развития отечественной экономики, создаст мощный социальный лифт для казахстанцев и повысит благополучие молодежи.

Не случайно ряд правительственных программ направлен на интенсивное развитие молодежной науки. Правительство создает системные механизмы, стимулирующие инновационную научную активность. При Фонде Первого Президента Республики Казахстан создан совет молодых ученых, который способствует продуктивному взаимодействию ученых и государственной научно-технической и инновационной политике. Побеж­давший не раз в республиканском конкурсе «Лучший совет молодых ученых в научных организациях и высших учебных заведениях» КарГУ служит преемственности научных школ и вовлечению в науку перспективных преподавателей.

Молодые ученые университета участвуют в осуществлении 60 проектов в приоритетных направлениях современной науки – энергетике и машиностроении, рациональном использовании природных ресурсов, переработке сырья и продукции. Эти юноши и девушки – интеллектуальный потенциал страны. И для них хорошим стимулом в перспективных фундаментальных и прикладных исследованиях по приоритетным направлениям науки, технологий и техники служат конкурсы и гранты на научные исследования. За истекшие три года 12 человек в КарГУ получили государственную стипендию для молодых и талантливых. И как показала наша практика, такие стипендиаты значительно активизируют свою работу, участвуют в других конкурсах и добиваются очень хороших результатов.

Конкурсы Министерства образования и науки РК на финансирование грантов научных исследований регулярно продвигают разработки молодых коллег, поощряя их работу. Подобная поддержка конкурентоспособных исследовательских проектов способствует результативности молодежной науки, ее синхронизации с инновационным развитием экономики страны. О заинтересованности и соучастии молодых ученых университета в глобализации науки свидетельствуют заявки десяти проектов на участие во Всемирной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».