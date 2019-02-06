​Поколение независимости

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Марина Иванова, Уральск

Презентация программного документа состоялась на встрече молодежных республиканских лидеров с молодыми людьми региона, в которой принял участие аким области Алтай Кульгинов.

– Президент страны поручил обеспечить молодежь доступным образованием, оказывать ей содействие в трудоустройстве, приобретении жилья и создании семьи, – отметил он, открывая встречу. – В связи с этим мы начали модернизацию наших колледжей. К примеру, агротехнический приступил к совместной работе с финской компанией. В планах через НИШ наладить сотрудничество между педколледжем и Кембриджским университетом. На очереди медицинский и спортивный колледжи.

По словам Алтая Кульгинова, в текущем году в центре Уральска будет обустроен сквер молодежи, состоится акция по высадке саженцев «Мое именное дерево».

Во встрече приняли участие молодые учителя, предприниматели, ученые, представители разных сфер и молодежных организаций. Каждый из них, несмотря на молодость, стал профессионалом в своем деле и может похвастаться хорошими успехами. Однако сос­тавляющие этих достижений почти всегда схожи и напрямую зависят от трудолюбия, желания учиться и стремления сделать мир лучше.

В основе программного документа западноказахстанской молодежи «7 шагов к успеху» лежат такие принципы и намерения, как открытость сознания, ценностная ориентация, самосовершенствование, продуктивная инициа­тива, развитие молодежного предпринимательства, активное использование новых технологий, волонтерская деятельность.

В ходе встречи также было заявлено о старте марафона «Жақсылық жаса – Делай доб­ро!» в рамках краудсорсинговой платформы проекта «101 идея для молодежи». В ЗКО будут реализовываться предпринимательские и волонтерские проекты, направленные на благотворительность и помощь нуждающимся.

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