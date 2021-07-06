Поколение «от сорока» еще помнит времена, когда Казахстан не имел суверенитета, и все решения принимались за нас другими.

По сути, сегодняшний суверенный Казахстан – это самое главное историческое наследие, которое Нурсултан Назарбаев оставляет нам в качестве Первого Президента страны. В этой статье мы попытаемся определить базовые элементы суверенитета, которые были заложены Елбасы и благодаря которым республика имеет все необходимые предпосылки успешного развития в будущем.



Пять элементов суверенитета

Современная международная система национальных государств ведет свой отсчет со времен так называемого Вестфальского мира 1648 года. В результате на протяжении поч­ти 350 лет понятие «государственный суверенитет» является ключевым принципом в международных отношениях.

В последние десятилетия усилились голоса тех, кто утверждает, будто национальный суверенитет утратил свою прежнюю значимость под натиском глобализации. Однако пандемия и другие кризисы последних десятилетий наглядно показали, что именно суверенное национальное государство по-прежнему является главным гарантом безопасности и благополучия любого современного общества.



Итак, каковы же основные составляющие элементы государственного суверенитета?

Первый элемент – международно признанные границы.

Наличие стабильного и незыб­лемого внешнего периметра территории страны является фундаментом суверенитета. Именно на этой основе государство выступает как реальный и равноправный участник системы международных отношений – начиная от торговли и заканчивая заключением военных союзов.

За годы своего президентства Нурсултан Назарбаев добился исторического по своей значимости и масштабам результата, раз и навсегда решив вопрос государственных границ Казахстана по всему их периметру. Напомним, что речь идет о линии протяженностью в более чем 13 тыс. километров.

Елбасы ясно понимал, что пограничные вопросы было необходимо решить как можно скорее: времени «на раскачку» у молодого государства не имелось. Казахстан находился в трудном экономическом положении и нуждался в привлечении инвестиций, которые, как известно, требуют гарантий стабильности. Территориальные споры, в особенности с такими гигантами, как Россия и Китай, могли отбить желание у любого серьезного инвестора вкладывать свой капитал в нашу республику.



Кроме того, Нурсултан Назарбаев осознавал: не решив унаследованный от российской и советской империй пограничный вопрос, Казахстан оставил бы себе огромную проблему на будущее. Очевидно, что в сегодняшних геополитических условиях, когда Китай превратился уже в первую экономику мира с колоссальным военно-политическим потенциалом, решать такие вопросы было бы намного сложнее.

В результате, своевременно сняв все вопросы по границам с Китаем, Россией и другими соседями, Нурсултан Назарбаев

заложил прочную основу для дальнейшего развития Казахстана.

Второй элемент – активная и самостоятельная внешняя политика.



С первых дней независимости Елбасы рассматривал активное участие в международных делах как ключевое условие обеспечения субъектности Казахстана на мировой арене.

Казахстан смог выстроить сбалансированные и взаимовыгодные отношения со всеми ключевыми геополитическими игроками. Данная стратегия приобрела уже доктринальное значение для нашей страны.

Сегодня на фоне усугубляющегося геополитического конфликта Запада с Россией и Китаем этот аспект приобретает особую актуальность.

Как можно видеть на примере ряда кейсов, не каждая страна обладает достаточным пространством для маневра, чтобы не оказаться втянутой в глобальное противостояние супердержав.



Другое важное направление укрепления национального суверенитета – системное продвижение экономической интеграции в Евразии.

У Елбасы всегда было четкое видение по этому вопросу: интеграция – это не уступка в национальном суверенитете, а инструмент расширения его потенциала за счет создания системы, все участники которой связаны отношениями взаимозависимости.

В эффективной макрорегиональной интеграции Нурсултан

Назарбаев видел целый ряд стратегических возможностей для девятого по территории государства в мире, которое не имеет прямого выхода к мировому океану и обладает весьма ограниченным внутренним рынком.

Наглядными примерами успеха стали членство нашей страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также активное участие в развитии глобальной инициативы «Пояс и путь».

Третий элемент – прочная экономическая база развития.

Как показывает история, да и современная практика международных отношений, угроза утраты экономического суверенитета зачастую предшествует утрате политического суверенитета государства.



Нурсултан Назарбаев, сумевший успешно вывести страну из пропасти экономического кризиса 1990-х, всегда ясно осознавал этот вопрос. Именно по-

этому выдвинутый им принцип «сначала – экономика, потом – политика» стал определяющим для развития Казахстана.

При этом стратегические, долгосрочные вопросы экономичес­кой стабильности всегда превалировали над сиюминутными интересами. Ярким примером является решение Елбасы об учреждении в 2000 году Нацио­нального фонда. Напомним, что далеко не все тогда поддержали инициативу Нурсултана

Назарбаева, выдвигая откровенно популистские идеи раздачи накопленных денег.

Время и кризисы, которые не раз возникали на протяжении последних десятилетий, сполна доказали дальновидность подходов Первого Президента. Удержание экономического суверенитета требует системного и долгосрочного планирования, включая создание солидных финансовых резервов, которые выступают подушкой безопас­ности для страны в кризисные периоды.

Четвертый элемент – устойчивые политические институты, отражающие культуру и ценнос­ти страны.



Весь 30-летний опыт развития постсоветских стран ясно показывает, что в вопросах формирования политических институтов нет и не может быть никаких готовых решений, а импорт зарубежных моделей сам по себе абсолютно не дает ожидаемого результата.

Непродуманные политические эксперименты привели к тому, что управляемость и устойчивость целого ряда стран СНГ были существенно подорваны, в результате чего их суверенитет и территориальная целостность оказались под угрозой.

Казахстан пошел иным путем. Для Назарбаева эффективность политической системы определялась не ее соответствием каким-то абстрактным «стандартам демократии», а способностью обеспечить стабильность, которая и создает условия для поступательного развития.

При этом Лидер Казахстана смог гармонично объединить два параллельных процесса: сохранение разумного консерватизма в области политических реформ при одновременном поддержании либерализма в экономике. Именно такое сочетание в свое время стало одним из ключевых факторов успеха так называемых «азиатских тигров» в лице Южной Кореи и Сингапура.

Наглядным показателем эффективности созданной политической системы страны стал успешный транзит власти, осуществленный по инициативе Елбасы в марте 2019 года.



Приход нового Президента в лице Касым-Жомарта Токаева не только стал показателем зрелос­ти казахстанской политической системы, но и важным условием уверенного и последовательного продолжения государственного курса развития, заложенного Первым Президентом.

Пятый элемент – национальная идея, консолидирующая общество.

Нужно признать, что данный вопрос традиционно вызывает жаркие споры. Часто власть критикуют за то, что она якобы не представила четко оформленной национальной идеи. Однако национальная идея – это не книга или некий идеологический текст. Время таких «классичес­ких форм» уже давно прошло.



В современном мире национальная идея – это зачастую некая концептуальная рамка. Она позволяет объединить всех членов социума, каждый из которых может найти в ней нечто свое. В этом смысле определенная «абстрактность» национальной идеи является необходимым условием для ее эффективного существования.

С первых дней независимости Казахстана Елбасы стремился привить нашему обществу стремление к постоянному развитию и модернизации. Именно эта повестка постоянной модернизации с опорой на собственное уникальное историчес­кое и культурное наследие и стала идеологией Нурсултана

Назарбаева, которая объединила всех казахстанцев.



Как не раз отмечал Нурсултан Назарбаев: «Одно дело провозгласить независимость, совсем другое – гораздо более важное и трудное дело – ее отстоять». Стратегия Казахстана по укреп­лению своего суверенитета исторически доказала свою успешность и эффективность.

За прошедшие 30 лет перед нашей страной вставало немало трудностей. Неизбежны и новые вызовы, и сложные задачи. Однако за шумом злободневных проблем текущего дня мы не должны забывать главного – впервые за века мы обрели свое собственное суверенное государство. Именно суверенный Казахстан – главное историчес­кое наследие, аманат Елбасы, который он оставляет нации. Миссия нынешнего и будущих поколений политических лидеров – сберечь и приумножить это наследие.

