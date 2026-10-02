Поколение цифровых активистов

Молодежь Казахстана в возрасте от 14 до 28 лет – поколение, которое выросло вместе с Интернетом, социальными сетями и стремительной цифровизацией. Сегодня эти молодые люди становятся заметной частью общест­венной жизни страны, однако выражают гражданскую позицию несколько иначе, чем предыдущие поколения.

Таковы результаты социологического исследования «Generation Z», проведенного в 2025 году научно-исследовательским центром «Молодежь». В нем принял участие 4 031 молодой человек в возрасте от 14 до 28 лет из разных регионов Казахстана. Помимо анкетирования были проведены 10 экспертных интервью с представителями научных и образовательных учреждений.

– Молодежь не становится менее активной, меняются лишь формы, через которые она выражает свою позицию, – отмечает директор научно-исследовательского центра «Молодежь» Найла Мухтарова.

Молодые люди чаще выбирают деятельность, которая не требует официального членства в организации и позволяет видеть непосредственный результат своих действий. Так, 22,2% участников исследования называют себя независимыми гражданскими активистами, 11,7% – волонтерами или членами неправительственных организаций. В центре внимания оказываются благотворительность, волонтерские проекты, социальные инициативы и выражение мнения в Интернете.

– Для поколения Z характерны горизонтальное общение, стремление к самостоятельности и предпочтение быстрых и доступных способов взаимодействия. Формальная принадлежность к организации уже не всегда воспринимается как обязательное условие гражданской активности. Молодому человеку важно видеть результат своих действий и иметь возможность самостоятельно выбирать формат участия, – говорит глава центра.

Главным пространством общения и самовыражения поколения Z остается Интернет. 93,3% опрошенных активно пользуются социальными сетями. Наиболее популярны Instagram – 62,4%, TikTok – 60,1%. При этом соцсети для молодежи не просто место для общения и развлечений. Здесь обсуждаются общественные проблемы, распространяется информация, формируются сообщества и запускаются социальные инициативы. 47,2% респондентов согласны с тем, что онлайн-активность дает им ощущение собственной значимости и принадлежности к обществу.

– Цифровая среда становится своеобразной общественной площадкой, где молодые люди получают возможность заявить о своей позиции без обязательного участия в официальных организациях. Поэтому, чтобы услышать голос поколения Z, необходимо учитывать не только привычные общественные институты, но и ту цифровую среду, в которой оно живет и развивается, – подчеркивает директор центра.

Однако Интернет для молодежи – это не только пространство возможностей. 49,5% респондентов используют в социальных сетях настоящие имена, 42% считают свои персональные данные защищенными, а 34,7% чувствуют себя свободными в выражении своего мнения. В то же время 21,9% опасаются, что их высказывания могут быть использованы против них, 23,2% сталкиваются с агрессией и хейтом, 36,3% отмечают распространение дезинформации, а 22,7% обеспокоены наличием экстремистского контента.

– Получается парадоксальная картина: социальные сети дают молодым людям голос, но одновременно заставляют задумываться о том, насколько безопасно им этим голосом пользоваться. Поэтому важно повышать цифровую грамотность, учить молодых людей критически оценивать информацию и защищать персональные данные, – отмечает Найла Мухтарова.

На глубину гражданского учас­тия влияют и социальные, финансовые, правовые и цифровые барьеры. Они могут ограничивать возможности молодежи открыто выражать мнение, участвовать в общественных дискуссиях и переходить от разовых инициатив к постоянной деятельности. Особую роль играют цифровые риски: страх агрессии, распространения личной информации или негативных последствий публичного высказывания способен влиять на поведение молодых пользователей.

– Поколение Z уже активно формирует общественную повестку, просто делает это на языке своего времени. Сегодняшние подростки и молодые люди постепенно становятся избирателями, специа­листами, общественными активис­тами и участниками принятия решений. Поэтому важно создавать для них возможности гражданского участия, соответствующие современным ценностям и способам коммуникации, – заключает директор НИЦ «Молодежь».