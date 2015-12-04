Поколесили «С любовью…»

фото Алибека Бегалинова

Он был совершен в рамках нового казахстанского туристического телепроекта «С любовью из…». Съемочная группа проекта вернулась полная впечатлений. Еще бы! Ее 8 участников на двух автомобилях совершили автопутешествие из Алматы в Амстердам, посетив несколько стран Европы. В том числе Россию, Беларусь, Польшу, Францию, Германию и Нидерланды. На это ушло 36 дней, за которые ребята преодолели более 16 тыс. км.– Главная цель автопробега – познакомить европейцев с туристическим потенциалом нашей страны, повысить их интерес к Казахстану и в то же время рассказать соотечественникам об интересных мес­тах Европы, – отметил режиссер проекта Абдель Елубаев.Устроители проекта также подчеркнули, что в преддверии EXPO 2017 и Универсиады-2017 продвижение имиджа республики на мировой арене приобретает особую значимость. Евротур вылился в интересное, захватывающее путешествие. Автотуристы на себе испытали все «прелести» разношерстных автомобильных трасс, непогоды в пути и придорожного сервиса. Так, под Костанаем их застал снег, по гололеду в метель они ехали вплоть до Нижнего Новгорода. По Европе ехали в дождь.– В каждом городе мы делали трехдневные остановки, – рассказывает продюсер проекта Алибек Бегалинов. – Весь евротур был расписан буквально по минутам. Бюджет был скромный – партнеры проекта предоставили только топливо и автомобили. Все остальное – за свой счет. Останавливалась группа преимущественно в хостелах, у друзей по каучсерфингу, а также у знакомых из Казахстана. После Польши, въезжая в Чехию, у нас появились дополнительные расходы – плата за проезд по автомагистралям. Исключение составила Германия, где дороги бесплатные.– Европейцы шутят – к нам дешевле долететь на самолете, нежели доехать на автомобиле, – продолжает он. – И это действительно так. Помимо оплаты за проезд по автомагистралям, в каждом европейском городе мы платили за парковки. Примерно 3 евро в час и 27 евро в сутки.Но все эти трудности с лихвой окупались эмоциями и впечатлениями от встреч с соотечественниками, новых интересных знакомств, посещений знаковых мест, музеев и театров. Так, в Москве автотуристы встретились с известными казахстанскими соотечественниками, в том числе с музыкантом из группы «А-Студио» Байгали Серкебаевым. В столице Польши – с кинорежиссером Ерланом Нурмухамбетовым, который привез на Варшавский кинофестиваль свою новую картину «Ореховое дерево». Во всех городах Европы группа встречалась с казахстанскими студентами. А в Праге познакомилась с ребятами из Объединения казахстанской молодежи. В Смоленске, Бресте, Варшаве и Берлине участники автопробега возложили цветы к могилам советских солдат.– Добравшись до Амстердама – конечной точки нашего маршрута, мы все дружно закричали «Ура!», – вспоминает Алибек. – Ведь наша цель осуществилась. И, несмотря на усталость, мы почувствовали большой прилив сил.В столице Нидерландов участники проекта встретили двух соотечественниц, которые открыли в Амстердаме казахский ресторан. Казахстанские бизнес-леди рассказали, что восточная кухня пользуется в Европе большой популярностью.О ходе своего патриотического вояжа трэвел-команда сделала свыше 60 видеоотчетов и тысячи фотографий. Скоро они будут выложены на специальном канале YouTube и в соцсетях.