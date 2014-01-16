Покорили Африку

Представители казахстанской команды Mobilex Racing Team Канат Шагиров и Александр Мороз, а также Юрий Сазонов и Арслан Сахимов по итогам гонки в своем классе заняли второе и пятое места соответственно. В группе Т1 экипаж Шагирова и Мороза стал девятым, а Сазонова и Сахимова – 12-м.

В абсолютном же зачете Шагиров – Мороз финишировали 13-ми, а Сазонов – Сахимов – 16-ми. Стоит отметить, что оба казахстанских экипажа участвовали в гонке на прототипах Hummer H3 Evo.

Победителем Africa Eco Race 2014 стал французский экипаж Жан-Луи Шлессера и Тьери Магнальди, которым на преодоление пути понадобилось 35 часов, 13 минут и 6 секунд.