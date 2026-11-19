В копилке победных результатов детской музыкальной школы Кокшетау – еще одна достойная награда. Ее воспитанники стали лауреатами I степени международного фестиваля-конкурса «Планета искусств» в Минске. Этот творческий проект объединяет юных и взрослых исполнителей из разных стран.

фото из архива Детской музыкальной школы

Представлять область в столицу Республики Беларусь отправились восемь учеников и четыре преподавателя музыкальной школы. Юные музыканты, выступившие на сцене республиканского Дворца культуры профсоюзов, продемонстрировали, по мнению жюри, высокий уровень инструментального исполнительского мастерства.

Добавим, что поездке на фестиваль в Беларусь способствовало руководство региона. Путевку для участия ребятам и педагогам вручили нынешним летом во время праздничного мероприятия, посвященного Международному дню защиты детей.

Участие в международном фестивале для воспитанников кокшетауской музыкальной школы стало еще одной возможностью показать свои способности, познакомиться с участниками из других стран, получить новый творческий опыт.