Покорило «Солнышко» Италию Свежий выпуск 527 Александр СКЛАБОВСКИЙ, Алматинская область

Воспитанницы старшей группы ансамбля «Солнышко» представили на фестивале четыре номера: современные танцы в стиле джаз-фанк «Жігерлі қыз» и «Веселая переменка», казахский и русский народные танцы. Мастерство талдыкорганок жюри оценило вручением Гран-при в номинации «Хореог­рафия» и сертификата-приглашения на конкурс юных талантов в Венецию, запланированный на сентябрь 2016 года. Специальный диплом был вручен коллективу за самый оригинальный костюм. Труд наставников грациозных танцовщиц – хореографа Ларисы Мордуховой и балетмейстера Татьяны Манойло – оргкомитет фестиваля «Магия Италии» отметил дипломами «Гранд-маэстро».