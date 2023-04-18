Покоритель Сицилии

Первый номер сборной Казахстана финишировал в гордом одиночестве с преимуществом в 40 секунд над ближайшим соперником. Этого результата хватило для того, чтобы обеспечить себе победу в общем зачете престижной итальянской

гонки.

– Мы понимали, что последний этап, скорее всего, станет решающим для борьбы за общий зачет. Поэтому я настраивался именно на сегодняшний день. Хотя нельзя сказать, что я не пробовал и на предыдущих этапах. Так, на первом этапе финишировал пятым, далее был еще один шанс, но финал оказался очень непрос­тым с большим количеством поворотов на последнем километре, падением Дамиано Карузо (итальянский гонщик из команды Bahrain–Merida).

На заключительном этапе вместе с командой мы настраивались выложиться на все 100%. План был попробовать на последней горе, именно там я и ускорился, в итоге остался вдвоем с Карузо. Мы догнали отрыв, и где-то на середине подъема, на самом крутом участке, я предпринял новую атаку. Увидел, что получилось открыть про­свет, после чего решил идти до конца, не оглядываясь, – рассказал Алексей Луценко после победного финиша.

Вторым по итогам всей гонки «Тур Сицилии-2023» стал южноафриканец Луис Мейнтьес из бельгийской команды Intermarché-Circus-Wanty, а третьим – итальянец Винченцо Альбанезе из испанской велодружины EOLO-Kometa.