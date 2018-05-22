​Покорившая Канны

Актриса сыграла главную роль в картине «Айка» российского режиссера Сергея Дворцевого. Эта социальная драма повествует о девушке-мигрантке из Кыргызстана, которая родила ребенка в Москве и была вынуж­дена оставить его в роддоме, о ее переживаниях, зарождающемся чувстве материнства. В съемках «Айки» были задействованы компании и специалисты из России, Германии, Польши, Китая, Казахстана.

Картина произвела сильное впечатление и на жюри, и на зрителей, и на критиков, которые особо отмечали талантливую игру, мастерство перевоплощения, глубину погружения в образ Самал Еслямовой. Сама актриса признается, что работа над картиной, которая заняла несколько лет, дала уникальный опыт и стала настоящим событием в ее жизни.

Самал Еслямова родилась в Петропавловске, где училась в колледже искусств. В кино она впервые попала, когда пришла на пробы к картине Сергея Дворцевого «Тюльпан» о жителях казахской степи, съемки которого позднее шли в Южно-Казахстанской области. Кстати, известный сегодня российский и казахстанский режиссер документального кино родился в Шымкенте. В «Тюльпане» Самал также сыграла главную роль. В 2011 году она окончила ГИТИС, сейчас живет в Москве.

Примечательно и то, что тандем Дворцевого и Еслямовой уже получал признание на Каннском фестивале: в 2008 году «Тюльпан» (его съемки заняли 4 года) был удостоен главного приза в программе «Особый взгляд», затем ряда других международных наград. Его увидели зрители разных стран. Теперь любители современного кино ждут встречи с новой работой талантливой актрисы из Казахстана Самал Еслямовой.