Встречи проходили в большом зале Дворца тракторостроителей (ныне городской Дворец культуры), на тракторном и молочном заводах, в пригородном совхозе "Заря", на радиозаводе "Весна", в первом промышленном кооперативе города "Пульс". Тогда Нурсултан Назарбаев покорил людей открытостью и прос­тотой общения, душевной теплотой и чувством юмора. Об этих моментах истории и памятного для них события – воспоминания очевидцев.Борис ИСАЕВ, бывший секретарь Павлодарского обкома КП Казах­стана, на тот момент председатель областного Совета народных депутатов:– Время, когда Нурсултан Назарбаев решил баллотироваться на пост Президента Казахстана, было напряженным. Еще не утихли отголоски ГКЧП, состояние экономики страны оставляло желать лучшего. Осознавая все это и зная нужды народа, Нурсултан Абишевич решил взвалить на себя нелегкую ношу управления государством в жесточайших кризисных условиях. Приехав в регион, он искал встреч с людьми, чтобы донести до них не только свою программу построения крепкого государства, но и выслушать чаяния сограждан. Уже вечером, вволю находившись и наговорившись, я предложил Н. Назарбаеву поужинать. На это его удалось уговорить с трудом, так как он намеревался еще поехать в Экибастуз к горнякам, чтобы и с ними поговорить о том, как мы все будем дальше жить.По совместной работе я не первый год знал Нурсултана Абишевича. Но, как мне кажется, его мудрость и дальновидность ярко проявились в дни путча ГКЧП. Он не стал втягивать Казахстан, его народ во внутри­партийные разборки КПСС и ее лидеров. Тем самым еще тогда не дал казахстанскому обществу расколоться на части.Кенес ЖУМАБЕКОВ, руководитель павлодарского ТОО "ИнтурСервис-Пульс":– В ту пору наш "Пульс" был первым крупным промышленным кооперативом области. Мы изготавливали линолеум, обои, мебель, чулочно-носочные изделия, создавали совместно с итальянцами производство по переработке молока. Имелись и другие проекты. И вот мне сообщили, что к нам в ТОО приезжает Нурсултан Назарбаев.Честно говоря, я не знал, как себя вести. Но будущий Президент оказался общительным человеком с широким кругозором. Он подробно расспрашивал о кооперативном движении (ныне малый и средний бизнес), о трудностях и путях его становления.Нурсултан Абишевич осмотрел наше мебельное производство, посидел в кресле и даже попросил изготовить для его Администрации большой овальный стол, что мы и сделали чуть позже. А тогда он поддержал меня, сказав, что начатое мною дело надо продолжать несмотря ни на что. И что за такими производствами – будущее. По распоряжению Н. Назарбаева мне позже выдали удостоверение его внештатного советника по вопросам предпринимательства.Наказ Нурсултана Абишевича я запомнил. "Пульс" испытывал взлеты и падения, но мы упорно шли вперед. И сегодня, выполняя наказ Главы государства, мы готовимся к строи­тельству в Павлодарской области крупного стекольного завода.Татьяна КОКАРЕВА, бывшая заведующая производственным музеем Павлодарского алюминиевого завода:– Те выборы памятны не только потому, что я была наблюдателем на одном из участков, где голосовали металлурги нашего завода, а самим ходом выборного процесса. До этого Нурсултан Абишевич приезжал в Павлодар, встречался с людьми. И хотя он поехал не на наш, а на тракторный завод, все равно мы, алюминщики, поддержали его, так как кандидат в Президенты был из металлургов. Тем более что на алюминиевом заводе работал (и до сих пор трудится) начальник цеха Асхат Алькенов. Он в пору комсомольской молодости встречался в Темиртау с таким же молодым сталеваром Нурсултаном Назарбаевым. Потом в качестве секретаря ЦК Компартии Казахстана Н. Назарбаев приезжал к нам на завод и вновь беседовал с Алькеновым. Наш ветеран призывал товарищей голосовать за Н. Назарбаева, говоря, что этот человек достоин поста Президента и поднимет экономику суверенного Казахстана.Время показало, что наш выбор оказался верным.Не будет преувеличением, если скажу, что выборы были чем-то вроде праздника. Люди шли на участки семьями, веселые и одухотворенные. Везде звучала музыка, выступали коллективы художественной самодеятельности. И не только металлурги, но и все жители области, да и Казахстана, четко знали, кому они отдадут свои голоса. Поэтому и неудивительно, что первые всенародные президентские выборы показали явку избирателей 88,2%, а количество отданных за Назарбаева голосов составило 98,7%.…Такова история тех выборов. Эти воспоминания хочется дополнить такими штрихами. Осмотрев только что открывшиеся универмаг и ресторан "Майра", Нурсултан Назарбаев вышел на улицу и подошел к проезжей части дороги. На ее противоположной стороне собрались люди, прослышавшие о визите в Павлодар. И тогда Нурсултан Абишевич, не обращая внимания на свиту и охрану, направился к растерявшимся от такой неожиданности людям и тут же стал беседовать с ними "за жизнь". И надо было видеть лица и глаза этих павлодарцев!А как не сказать об эпизоде, когда Нурсултан Назарбаев приехал в пригородный совхоз "Заря" к главе крестьянского хозяйства Павлу ­Леонтьеву. Этот преклонного возрас­та земледелец с бородой, как у Льва Толстого, создал свой кооператив и успешно выращивал гречиху и другие культуры. Прослышав об этом человеке, кандидат в Президенты решил с ним повстречаться. Они говорили долго о развитии сельского хозяйства, а затем хозяин зазвал гос­тя в дом. Глава государства покорил пожилого человека, который в знак особой признательности подарил Нурсултану Абишевичу увесистый мешочек с дефицитной в то время гречневой крупой. Павел Илларио­нович даже налил себе и гостю по стопочке и выпил с будущим Президентом в знак глубокого уважения к этому государственному руководителю, не кичившемуся своей должностью.…Это были по-настоящему всенародные выборы!